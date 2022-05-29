https://ria.ru/20220529/dnr-1791598598.html

Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 29.05.2022

Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе дважды - Горловку, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T20:06

2022-05-29T20:06

2022-05-29T20:06

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

горловка

россия

украина

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе дважды - Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 18.20 по 18.50 в направлении населенных пунктов Широкая Балка, Горловка и Железная Балка. При этом Горловка подверглась обстрелам дважды. Всего было выпущено пять гранат из СПГ, пять гранат из РПГ, 13 мин калибром 82 миллиметра, три снаряда калибром 122 миллиметра, также применялось стрелковое оружие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/spetsoperatsiya-1791528138.html

горловка

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, горловка, россия, украина