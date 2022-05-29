https://ria.ru/20220529/dnr-1791592492.html
Украинские военные обстреляли Старомихайловку в ДНР
Украинские военные обстреляли Старомихайловку в ДНР - РИА Новости, 29.05.2022
Украинские военные обстреляли Старомихайловку в ДНР
Украинские войска в 18.10 (совпадает с московским) выпустили 20 мин калибром 120 миллиметров по Старомихайловке в ДНР, заявило представительство республики в... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T19:26
2022-05-29T19:26
2022-05-29T19:26
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
владимир путин
россия
украина
красногоровка
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.10 (совпадает с московским) выпустили 20 мин калибром 120 миллиметров по Старомихайловке в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает представительство, обстрел велся из населенных пунктов Красногоровка и Невельское, с обоих направлений было выпущено по 10 мин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/spetsoperatsiya-1791528138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, украина, красногоровка
Украинские военные обстреляли Старомихайловку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили 20 мин по Старомихайловке