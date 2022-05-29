https://ria.ru/20220529/dnr-1791590583.html
Украинские войска выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку
Украинские войска выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку - РИА Новости, 29.05.2022
Украинские войска выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку
Украинские войска в 17.55 (время совпадает с мск) выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Калининскому и Буденовскому районам Донецка, заявило... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T19:09
2022-05-29T19:09
2022-05-29T19:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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россия
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 (время совпадает с мск) выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Калининскому и Буденовскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/spetsoperatsiya-1791528138.html
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
19:09 29.05.2022 (обновлено: 19:15 29.05.2022)
Украинские войска выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Калининский и Буденовский районы Донецка
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости.
Украинские войска в 17.55 (время совпадает с мск) выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Калининскому и Буденовскому районам Донецка, заявило
представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.55 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Калининский, Буденовский р-ны): выпущено 16 снарядов калибром 152 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.