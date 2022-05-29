https://ria.ru/20220529/dnr-1791563715.html
ВСУ вновь обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ вновь обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 29.05.2022
ВСУ вновь обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 16.20 вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T16:37
2022-05-29T16:37
2022-05-29T16:37
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/spetsoperatsiya-1791528138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
ВСУ вновь обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости.
Украинские войска в 16.20 вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, заявило
представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено три снаряда калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.