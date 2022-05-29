https://ria.ru/20220529/dnr-1791558122.html
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 29.05.2022
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Мирный житель получил ранение из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:54
2022-05-29T15:54
2022-05-29T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
куйбышевский район
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранение из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Куйбышевский район снарядами калибром 122 миллиметра. Ранее ведомство сообщало, что в воскресенье из-за обстрела района погибла женщина, еще один мирный житель пострадал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/spetsoperatsiya-1791528138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, куйбышевский район, донецкая народная республика, украина
15:54 29.05.2022 (обновлено: 15:56 29.05.2022)
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
В результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадал мужчина
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости.
Мирный житель получил ранение из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщает
штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела с украинских позиций по улице Куйбышева, 184 ранение получил мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Куйбышевский район снарядами калибром 122 миллиметра. Ранее ведомство сообщало, что в воскресенье из-за обстрела района погибла женщина, еще один мирный житель пострадал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.