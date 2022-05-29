https://ria.ru/20220529/bolgariya-1791591101.html

Акция протеста в Софии из-за повышения цен на энергоносители

Акция протеста в Софии из-за повышения цен на энергоносители - РИА Новости, 29.05.2022

Акция протеста в Софии из-за повышения цен на энергоносители

Десятки протестующих прошли маршем к зданию Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения в Софии. Так они выразили свое несогласие с повышением цен на энергоносители. Демонстранты почти на час перекрыли движение транспорта в болгарской столице и потребовали отставки комиссии.

2022-05-29T19:12

2022-05-29T19:12

2022-05-29T19:12

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болгария

газпром

природный газ

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Акция протеста прошла после того, как российский "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты в рублях. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.

болгария

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция протеста в Софии из-за повышения цен на энергоносители Десятки протестующих прошли маршем к зданию Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения в Софии. Так они выразили свое несогласие с повышением цен на энергоносители. Демонстранты почти на час перекрыли движение транспорта в болгарской столице и потребовали отставки комиссии. Акция протеста прошла после того, как российский "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты в рублях. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. 2022-05-29T19:12 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, болгария, газпром, природный газ, видео