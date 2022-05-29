https://ria.ru/20220529/bolgariya-1791591101.html
Акция протеста в Софии из-за повышения цен на энергоносители
Акция протеста в Софии из-за повышения цен на энергоносители - РИА Новости, 29.05.2022
Акция протеста в Софии из-за повышения цен на энергоносители
Десятки протестующих прошли маршем к зданию Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения в Софии. Так они выразили свое несогласие с повышением цен на энергоносители. Демонстранты почти на час перекрыли движение транспорта в болгарской столице и потребовали отставки комиссии.
2022-05-29T19:12
2022-05-29T19:12
2022-05-29T19:12
видео
болгария
газпром
природный газ
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Акция протеста прошла после того, как российский "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты в рублях. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
болгария
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Акция протеста в Софии из-за повышения цен на энергоносители
Десятки протестующих прошли маршем к зданию Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения в Софии. Так они выразили свое несогласие с повышением цен на энергоносители. Демонстранты почти на час перекрыли движение транспорта в болгарской столице и потребовали отставки комиссии.
Акция протеста прошла после того, как российский "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты в рублях. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
2022-05-29T19:12
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, болгария, газпром, природный газ, видео
Акция протеста в Софии из-за повышения цен на энергоносители
Десятки протестующих прошли маршем к зданию Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения в Софии. Так они выразили свое несогласие с повышением цен на энергоносители. Демонстранты почти на час перекрыли движение транспорта в болгарской столице и потребовали отставки комиссии.
2022-05-29T19:12
true
PT0M45S
Акция протеста в Софии из-за повышения цен на энергоносители
Десятки протестующих прошли маршем к зданию Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения в Софии. Так они выразили свое несогласие с повышением цен на энергоносители. Демонстранты почти на час перекрыли движение транспорта в болгарской столице и потребовали отставки комиссии.