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Более 40 тысяч человек посетили программу "Библионочи" в Москве - РИА Новости, 29.05.2022
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Более 40 тысяч человек посетили программу "Библионочи" в Москве
Более 40 тысяч человек посетили программу "Библионочи" в Москве - РИА Новости, 29.05.2022
Более 40 тысяч человек посетили программу "Библионочи" в Москве
Познавательную акцию "Библионочь" в столице посетили свыше 40 тысяч человек, онлайн-трансляции событий посмотрели около 250 тысяч раз, сообщает заммэра Москвы... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T19:07
2022-05-29T20:23
марина брусникина
павел басинский
россия
электротеатр станиславский
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Познавательную акцию "Библионочь" в столице посетили свыше 40 тысяч человек, онлайн-трансляции событий посмотрели около 250 тысяч раз, сообщает заммэра Москвы Наталья Сергунина."В этом году московскую программу "Библионочи" посетили больше 40 тысяч москвичей и гостей города. В библиотеках, музеях, театрах, школах искусств провели мастер-классы, лекции, экскурсии, встречи с писателями и артистами. Популярностью пользовались и онлайн-трансляции событий - они собрали около 250 тысяч просмотров", - уточнила Сергунина.По словам заммэра, в ночь на 29 мая порядка 220 учреждений, подведомственных городскому департаменту культуры, провели более 750 мероприятий. Для детей в рамках "Библионочи" прошла отдельная программа "Библиосумерки". Ребятам рассказывали о традициях народов России, читали рассказы популярных авторов, показывали спектакли.Сергунина отметила, что одними из самых посещаемых площадок познавательной акции стали библиотека имени Некрасова, библиотека №147 имени Орлова, библиотека 197 имени Ахматовой, детская библиотека имени Гайдара и библиотека-медиацентр №67.Также заммэра рассказала, что в библиотеке №147 имени Орлова, недавно открытой после ремонта, прошла лекция искусствоведа Елены Олейник. Она рассказала об особняке Степана Рябушинского - знаменитом московском здании в стиле модерн.В библиотеке имени Некрасова актеры "Электротеатра Станиславский" читали сказки и легенды народов России. Там же прошла встреча с писателем Алексеем Сальниковым, который презентовал свою новую книгу. Для посетителей провели различные воркшопы, например, по ткацкому мастерству.По словам Сергуниной, в рамках программы "Библиосумерки" в детской библиотеке имени Гайдара для ребят прошел спектакль "Все праздники в один день" театра "Снарк", открытые чтения популярных произведений, квест, мастер-классы по иллюстрации и многое другое.Сергунина добавила, что к "Библионочи" приурочили также открытие на 89 этаже башни "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" уникального библиотечного пространства. Теперь там можно оформить единый читательский билет и взять книги. По словам заммэра, новую площадку уже посетили более 2 тысяч человек. У тех, кто не смог прийти лично, была возможность наблюдать онлайн за церемонией открытия (трансляцию посмотрели 67 тысяч раз). Зрители увидели концерт-спектакль театра "Практика" в исполнении ансамбля "Комонь", встречу с режиссером Мариной Брусникиной, писателями Павлом Басинским, Марией Авериной, поэтессой Мариной Степновой, а также сценаристом и продюсером Олегом Роем.
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марина брусникина, павел басинский, россия, электротеатр станиславский
19:07 29.05.2022 (обновлено: 20:23 29.05.2022)
 
Более 40 тысяч человек посетили программу "Библионочи" в Москве

Заммэра Сергунина: более 40 тысяч человек посетили программу "Библионочи" в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЧитатели стоят в очереди в Российскую государственную библиотеку в Москве во время Всероссийской акции "Библионочь-2019"
Читатели стоят в очереди в Российскую государственную библиотеку в Москве во время Всероссийской акции Библионочь-2019 - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читатели стоят в очереди в Российскую государственную библиотеку в Москве во время Всероссийской акции "Библионочь-2019". Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Познавательную акцию "Библионочь" в столице посетили свыше 40 тысяч человек, онлайн-трансляции событий посмотрели около 250 тысяч раз, сообщает заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"В этом году московскую программу "Библионочи" посетили больше 40 тысяч москвичей и гостей города. В библиотеках, музеях, театрах, школах искусств провели мастер-классы, лекции, экскурсии, встречи с писателями и артистами. Популярностью пользовались и онлайн-трансляции событий - они собрали около 250 тысяч просмотров", - уточнила Сергунина.
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По словам заммэра, в ночь на 29 мая порядка 220 учреждений, подведомственных городскому департаменту культуры, провели более 750 мероприятий. Для детей в рамках "Библионочи" прошла отдельная программа "Библиосумерки". Ребятам рассказывали о традициях народов России, читали рассказы популярных авторов, показывали спектакли.
Сергунина отметила, что одними из самых посещаемых площадок познавательной акции стали библиотека имени Некрасова, библиотека №147 имени Орлова, библиотека 197 имени Ахматовой, детская библиотека имени Гайдара и библиотека-медиацентр №67.
Также заммэра рассказала, что в библиотеке №147 имени Орлова, недавно открытой после ремонта, прошла лекция искусствоведа Елены Олейник. Она рассказала об особняке Степана Рябушинского - знаменитом московском здании в стиле модерн.
В библиотеке имени Некрасова актеры "Электротеатра Станиславский" читали сказки и легенды народов России. Там же прошла встреча с писателем Алексеем Сальниковым, который презентовал свою новую книгу. Для посетителей провели различные воркшопы, например, по ткацкому мастерству.
По словам Сергуниной, в рамках программы "Библиосумерки" в детской библиотеке имени Гайдара для ребят прошел спектакль "Все праздники в один день" театра "Снарк", открытые чтения популярных произведений, квест, мастер-классы по иллюстрации и многое другое.
Сергунина добавила, что к "Библионочи" приурочили также открытие на 89 этаже башни "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" уникального библиотечного пространства. Теперь там можно оформить единый читательский билет и взять книги. По словам заммэра, новую площадку уже посетили более 2 тысяч человек. У тех, кто не смог прийти лично, была возможность наблюдать онлайн за церемонией открытия (трансляцию посмотрели 67 тысяч раз). Зрители увидели концерт-спектакль театра "Практика" в исполнении ансамбля "Комонь", встречу с режиссером Мариной Брусникиной, писателями Павлом Басинским, Марией Авериной, поэтессой Мариной Степновой, а также сценаристом и продюсером Олегом Роем.
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