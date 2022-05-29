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Россиянам объяснили, как не платить за лечение в частной клинике

Россиянам объяснили, как не платить за лечение в частной клинике - РИА Новости, 29.05.2022

Россиянам объяснили, как не платить за лечение в частной клинике

В некоторых коммерческих клиниках есть возможность получить медицинские услуги безвозмездно, по полису ОМС, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T02:20

2022-05-29T02:20

2022-05-29T02:20

общество

россия

омс

спбгу

игорь акулин

здоровье

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В некоторых коммерческих клиниках есть возможность получить медицинские услуги безвозмездно, по полису ОМС, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин.Такую возможность предоставляют клиники, которые ранее подали заявку и были включены в территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам конкретного субъекта федерации. Срок подачи заявки у медучреждений для этого истекает 1 ноября каждого года, пояснил собеседник агентства.Обычно о наличии услуг по ОМС сообщается на сайте самой клиники, а также на сайте ТФОМС региона. Чтобы получить лечение также нужно будет получить направление от поликлиники по месту жительства, добавил эксперт.

https://ria.ru/20220416/medpomosch-1783867458.html

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общество, россия, омс, спбгу, игорь акулин, здоровье