Россиянам объяснили, как не платить за лечение в частной клинике
Эксперт Акулин: в коммерческих клиниках тоже бывает возможность использовать полис ОМС
© Фото предоставлено АО "Гознак"Полисы ОМС
© Фото предоставлено АО "Гознак"
Полисы ОМС. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В некоторых коммерческих клиниках есть возможность получить медицинские услуги безвозмездно, по полису ОМС, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин.
Такую возможность предоставляют клиники, которые ранее подали заявку и были включены в территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам конкретного субъекта федерации. Срок подачи заявки у медучреждений для этого истекает 1 ноября каждого года, пояснил собеседник агентства.
"Территориальная государственная тарифная комиссия с представителями Органа управления здравоохранения, ТФОМС, ассоциации страховых компаний, профессиональной ассоциации медицинских организаций, рассматривает и решает, в каких объемах включать эту заявку", — сказал Акулин.
Обычно о наличии услуг по ОМС сообщается на сайте самой клиники, а также на сайте ТФОМС региона. Чтобы получить лечение также нужно будет получить направление от поликлиники по месту жительства, добавил эксперт.