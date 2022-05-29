Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объяснили, как не платить за лечение в частной клинике - РИА Новости, 29.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220529/besplatno-1791484608.html
Россиянам объяснили, как не платить за лечение в частной клинике
Россиянам объяснили, как не платить за лечение в частной клинике - РИА Новости, 29.05.2022
Россиянам объяснили, как не платить за лечение в частной клинике
В некоторых коммерческих клиниках есть возможность получить медицинские услуги безвозмездно, по полису ОМС, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T02:20
2022-05-29T02:20
общество
россия
омс
спбгу
игорь акулин
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149417/11/1494171174_0:274:3611:2305_1920x0_80_0_0_7bf34f7425571fa9070e43fed8bb78be.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В некоторых коммерческих клиниках есть возможность получить медицинские услуги безвозмездно, по полису ОМС, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин.Такую возможность предоставляют клиники, которые ранее подали заявку и были включены в территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам конкретного субъекта федерации. Срок подачи заявки у медучреждений для этого истекает 1 ноября каждого года, пояснил собеседник агентства.Обычно о наличии услуг по ОМС сообщается на сайте самой клиники, а также на сайте ТФОМС региона. Чтобы получить лечение также нужно будет получить направление от поликлиники по месту жительства, добавил эксперт.
https://ria.ru/20220416/medpomosch-1783867458.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149417/11/1494171174_86:0:3525:2579_1920x0_80_0_0_761d2d6d40ce3eb58b96520165012ab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, омс, спбгу, игорь акулин, здоровье
02:20 29.05.2022
 
Россиянам объяснили, как не платить за лечение в частной клинике

Эксперт Акулин: в коммерческих клиниках тоже бывает возможность использовать полис ОМС

© Фото предоставлено АО "Гознак"Полисы ОМС
Полисы ОМС
© Фото предоставлено АО "Гознак"
Полисы ОМС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В некоторых коммерческих клиниках есть возможность получить медицинские услуги безвозмездно, по полису ОМС, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин.
Такую возможность предоставляют клиники, которые ранее подали заявку и были включены в территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам конкретного субъекта федерации. Срок подачи заявки у медучреждений для этого истекает 1 ноября каждого года, пояснил собеседник агентства.
"Территориальная государственная тарифная комиссия с представителями Органа управления здравоохранения, ТФОМС, ассоциации страховых компаний, профессиональной ассоциации медицинских организаций, рассматривает и решает, в каких объемах включать эту заявку", — сказал Акулин.
Обычно о наличии услуг по ОМС сообщается на сайте самой клиники, а также на сайте ТФОМС региона. Чтобы получить лечение также нужно будет получить направление от поликлиники по месту жительства, добавил эксперт.
Пациент записывается на прием к врачу - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 11:37
В России расширили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи
 
ОбществоРоссияОМССПбГУИгорь АкулинЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала