Рейтинг@Mail.ru
Норвегия "переименовала" Белоруссию - РИА Новости, 29.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220529/belorussiya-1791587907.html
Норвегия "переименовала" Белоруссию
Норвегия "переименовала" Белоруссию - РИА Новости, 29.05.2022
Норвегия "переименовала" Белоруссию
С сегодняшнего дня в норвежских официальных документах Белоруссия будет называться Беларусью, сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хьюитфельд в... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T18:56
2022-05-29T20:04
в мире
белоруссия
дания
швеция
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/72031/51/720315152_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_7810a9d1d01f5799b9c1ec3852a56828.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. С сегодняшнего дня в норвежских официальных документах Белоруссия будет называться Беларусью, сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хьюитфельд в твиттере."С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Белоруссией, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке", — заявила политик.Теперь в официальных документах Белоруссия будет обозначаться как Belarus (транслитерация названия "Беларусь") вместо Hviterussland (норв. hvite — "белый" и Russland — "Россия").Первой Белоруссию "переименовала" Швеция в 2019 году, а в марте 2021-го — Дания.
https://ria.ru/20210111/gruziya-1592574005.html
белоруссия
дания
швеция
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/72031/51/720315152_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_e9f75b18d1c51f1bf16eee52a4ce4504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, дания, швеция, норвегия
18:56 29.05.2022 (обновлено: 20:04 29.05.2022)
 
Норвегия "переименовала" Белоруссию

МИД Норвегии заявил о переименовании Белоруссии из Hviterussland в Belarus

© РИА НовостиФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. С сегодняшнего дня в норвежских официальных документах Белоруссия будет называться Беларусью, сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хьюитфельд в твиттере.
"С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Белоруссией, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке", — заявила политик.
Теперь в официальных документах Белоруссия будет обозначаться как Belarus (транслитерация названия "Беларусь") вместо Hviterussland (норв. hvite — "белый" и Russland — "Россия").
Первой Белоруссию "переименовала" Швеция в 2019 году, а в марте 2021-го — Дания.
Вид на Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января 2021, 14:22
Литва официально переименовала Грузию
 
В миреБелоруссияДанияШвецияНорвегия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала