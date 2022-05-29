https://ria.ru/20220529/belorussiya-1791587907.html
Норвегия "переименовала" Белоруссию
Норвегия "переименовала" Белоруссию - РИА Новости, 29.05.2022
Норвегия "переименовала" Белоруссию
С сегодняшнего дня в норвежских официальных документах Белоруссия будет называться Беларусью, сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хьюитфельд в... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T18:56
2022-05-29T18:56
2022-05-29T20:04
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белоруссия
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норвегия
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. С сегодняшнего дня в норвежских официальных документах Белоруссия будет называться Беларусью, сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хьюитфельд в твиттере."С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Белоруссией, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке", — заявила политик.Теперь в официальных документах Белоруссия будет обозначаться как Belarus (транслитерация названия "Беларусь") вместо Hviterussland (норв. hvite — "белый" и Russland — "Россия").Первой Белоруссию "переименовала" Швеция в 2019 году, а в марте 2021-го — Дания.
https://ria.ru/20210111/gruziya-1592574005.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, дания, швеция, норвегия
18:56 29.05.2022 (обновлено: 20:04 29.05.2022)
Норвегия "переименовала" Белоруссию
МИД Норвегии заявил о переименовании Белоруссии из Hviterussland в Belarus