https://ria.ru/20220529/belorussiya-1791587907.html

Норвегия "переименовала" Белоруссию

Норвегия "переименовала" Белоруссию - РИА Новости, 29.05.2022

Норвегия "переименовала" Белоруссию

С сегодняшнего дня в норвежских официальных документах Белоруссия будет называться Беларусью, сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хьюитфельд в... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T18:56

2022-05-29T18:56

2022-05-29T20:04

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белоруссия

дания

швеция

норвегия

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. С сегодняшнего дня в норвежских официальных документах Белоруссия будет называться Беларусью, сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хьюитфельд в твиттере."С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Белоруссией, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке", — заявила политик.Теперь в официальных документах Белоруссия будет обозначаться как Belarus (транслитерация названия "Беларусь") вместо Hviterussland (норв. hvite — "белый" и Russland — "Россия").Первой Белоруссию "переименовала" Швеция в 2019 году, а в марте 2021-го — Дания.

https://ria.ru/20210111/gruziya-1592574005.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, белоруссия, дания, швеция, норвегия