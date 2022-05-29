Рейтинг@Mail.ru
Российская авиация поразила 53 района сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 29.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/aviatsiya-1791523515.html
Российская авиация поразила 53 района сосредоточения живой силы ВСУ
Российская авиация поразила 53 района сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 29.05.2022
Российская авиация поразила 53 района сосредоточения живой силы ВСУ
Российская авиация поразила два пункта управления и 53 района скопления украинских военных, уничтожены более 300 националистов и 50 единиц техники, заявил в... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:48
2022-05-29T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791387702_0:24:3314:1888_1920x0_80_0_0_a383da08e1d1781a5b2a806188985544.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российская авиация поразила два пункта управления и 53 района скопления украинских военных, уничтожены более 300 националистов и 50 единиц техники, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены два пункта управления, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков."Всего в результате ударов российской авиации уничтожены более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ", - добавил он.
https://ria.ru/20220529/ukraina-1791523665.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791387702_248:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_adc3eefcf92f5b784325ba0965b12091.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:48 29.05.2022 (обновлено: 13:31 29.05.2022)
 
Российская авиация поразила 53 района сосредоточения живой силы ВСУ

Российская авиация поразила 53 района скопления украинских военных и 50 единиц техники

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российская авиация поразила два пункта управления и 53 района скопления украинских военных, уничтожены более 300 националистов и 50 единиц техники, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены два пункта управления, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.
"Всего в результате ударов российской авиации уничтожены более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ", - добавил он.
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 11:50Специальная военная операция на Украине
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 и четыре беспилотника
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала