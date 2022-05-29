https://ria.ru/20220529/aviatsiya-1791523515.html

Российская авиация поразила 53 района сосредоточения живой силы ВСУ

Российская авиация поразила 53 района сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 29.05.2022

Российская авиация поразила 53 района сосредоточения живой силы ВСУ

Российская авиация поразила два пункта управления и 53 района скопления украинских военных, уничтожены более 300 националистов и 50 единиц техники, заявил в... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T11:48

2022-05-29T11:48

2022-05-29T13:31

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российская авиация поразила два пункта управления и 53 района скопления украинских военных, уничтожены более 300 националистов и 50 единиц техники, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены два пункта управления, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков."Всего в результате ударов российской авиации уничтожены более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ", - добавил он.

https://ria.ru/20220529/ukraina-1791523665.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков