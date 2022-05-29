https://ria.ru/20220529/aviatsiya-1791523515.html
Российская авиация поразила 53 района сосредоточения живой силы ВСУ
Российская авиация поразила 53 района сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 29.05.2022
Российская авиация поразила 53 района сосредоточения живой силы ВСУ
Российская авиация поразила два пункта управления и 53 района скопления украинских военных, уничтожены более 300 националистов и 50 единиц техники, заявил в... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:48
2022-05-29T11:48
2022-05-29T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российская авиация поразила два пункта управления и 53 района скопления украинских военных, уничтожены более 300 националистов и 50 единиц техники, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены два пункта управления, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков."Всего в результате ударов российской авиации уничтожены более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ", - добавил он.
https://ria.ru/20220529/ukraina-1791523665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:48 29.05.2022 (обновлено: 13:31 29.05.2022)
Российская авиация поразила 53 района сосредоточения живой силы ВСУ
Российская авиация поразила 53 района скопления украинских военных и 50 единиц техники