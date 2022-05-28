05:43 28.05.2022 (обновлено: 09:31 28.05.2022)
Антонов предостерег США от поставки Киеву дальнобойных ракетных вооружений
Посол России Антонов предостерег США от поставки Киеву дальнобойных ракетных вооружений
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Москва надеется на торжество здравого смысла в вопросе предполагаемых поставок американских дальнобойных ракетных вооружений на Украину, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов отметил, что подобные сведения нуждаются в тщательной проверке. "На данный момент мы исходим из заявления официального представителя Пентагона (Джона) Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято. Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг", — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства.
"Американцы прекрасно осознают, что своими действиями отдаляют перспективы достижения мира. США все глубже втягиваются в кризис на Украине. Это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности", — добавил он.
По словам Антонова, в случае поставок таких вооружений, есть риск, что их разместят вблизи границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам.
"Подобная ситуация для нас неприемлема и недопустима. Уверен, что наши Вооруженные силы предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ", — заявил российский дипломат.
По его мнению, для скорейшего завершения конфликта Вашингтону и Киеву необходимо признать реальность — это позволило бы продвинуться по пути политического урегулирования и не допустить ухудшения ситуации в сфере международной стабильности.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил в пятницу, что США еще не приняли окончательного решения относительно поставок РСЗО на Украину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.