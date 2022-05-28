https://ria.ru/20220528/vooruzheniya-1791357779.html

Антонов предостерег США от поставки Киеву дальнобойных ракетных вооружений

Антонов предостерег США от поставки Киеву дальнобойных ракетных вооружений - РИА Новости, 28.05.2022

Антонов предостерег США от поставки Киеву дальнобойных ракетных вооружений

Москва надеется на торжество здравого смысла в вопросе предполагаемых поставок американских дальнобойных ракетных вооружений на Украину, заявил российский посол РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T05:43

2022-05-28T05:43

2022-05-28T09:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

вашингтон

анатолий антонов

россия

джон кирби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602787748_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_cdcf3b568f556acdd5d604d24dee2e28.jpg

ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Москва надеется на торжество здравого смысла в вопросе предполагаемых поставок американских дальнобойных ракетных вооружений на Украину, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Антонов отметил, что подобные сведения нуждаются в тщательной проверке. "На данный момент мы исходим из заявления официального представителя Пентагона (Джона) Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято. Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг", — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства.Посол отметил, что Россия по дипломатическим каналам неоднократно доводила до Соединенных Штатов, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта."Американцы прекрасно осознают, что своими действиями отдаляют перспективы достижения мира. США все глубже втягиваются в кризис на Украине. Это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности", — добавил он.По словам Антонова, в случае поставок таких вооружений, есть риск, что их разместят вблизи границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам."Подобная ситуация для нас неприемлема и недопустима. Уверен, что наши Вооруженные силы предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ", — заявил российский дипломат.По его мнению, для скорейшего завершения конфликта Вашингтону и Киеву необходимо признать реальность — это позволило бы продвинуться по пути политического урегулирования и не допустить ухудшения ситуации в сфере международной стабильности.Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил в пятницу, что США еще не приняли окончательного решения относительно поставок РСЗО на Украину.Как сообщают американские СМИ, администрация США может передать Киеву системы HIMARS и M270 MLRS, оснащенные управляемыми ракетами М31 GMLRS.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220528/rszo-1791354636.html

https://ria.ru/20220528/pomosch-1791351765.html

https://ria.ru/20220518/oruzhie-1788951725.html

украина

сша

вашингтон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, вашингтон, анатолий антонов, россия, джон кирби, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, министерство обороны сша