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Местным – скидки, или Как в Венгрии борются с "бензиновым туризмом" - РИА Новости, 28.05.2022
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Местным – скидки, или Как в Венгрии борются с "бензиновым туризмом"
Местным – скидки, или Как в Венгрии борются с "бензиновым туризмом" - РИА Новости, 28.05.2022
Местным – скидки, или Как в Венгрии борются с "бензиновым туризмом"
С 27 мая в Венгрии заправляться бензином по льготным ценам могут только автомобили с местными регистрационными знаками, заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш.
2022-05-28T20:27
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видео
венгрия
топливо
бензин
цены
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Он отметил, что "бензиновый туризм" ставит под угрозу безопасность поставок топлива и является злоупотреблением замороженной ценой на бензин. С 15 ноября 2021 года правительство Венгрии заморозило цены на автомобильное топливо на три месяца и держало их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже власти продлили эту меру.
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Местным – скидки, или Как в Венгрии борются с "бензиновым туризмом"
С 27 мая в Венгрии заправляться бензином по льготным ценам могут только автомобили с местными регистрационными знаками, заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш. Он отметил, что "бензиновый туризм" ставит под угрозу безопасность поставок топлива и является злоупотреблением замороженной ценой на бензин. С 15 ноября 2021 года правительство Венгрии заморозило цены на автомобильное топливо на три месяца и держало их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже власти продлили эту меру.
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видео, венгрия, топливо, бензин, цены, видео
Местным – скидки, или Как в Венгрии борются с "бензиновым туризмом"
С 27 мая в Венгрии заправляться бензином по льготным ценам могут только автомобили с местными регистрационными знаками, заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш.
2022-05-28T20:27
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20:27 28.05.2022
 

Местным – скидки, или Как в Венгрии борются с "бензиновым туризмом"

Читать ria.ru в
С 27 мая в Венгрии заправляться бензином по льготным ценам могут только автомобили с местными регистрационными знаками, заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш.
Он отметил, что "бензиновый туризм" ставит под угрозу безопасность поставок топлива и является злоупотреблением замороженной ценой на бензин. С 15 ноября 2021 года правительство Венгрии заморозило цены на автомобильное топливо на три месяца и держало их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже власти продлили эту меру.
 
ВидеоВенгрияТопливоБензинЦены
 
 
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