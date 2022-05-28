https://ria.ru/20220528/vengriya-1791463712.html
Местным – скидки, или Как в Венгрии борются с "бензиновым туризмом"
Местным – скидки, или Как в Венгрии борются с "бензиновым туризмом" - РИА Новости, 28.05.2022
Местным – скидки, или Как в Венгрии борются с "бензиновым туризмом"
С 27 мая в Венгрии заправляться бензином по льготным ценам могут только автомобили с местными регистрационными знаками, заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш.
2022-05-28T20:27
2022-05-28T20:27
2022-05-28T20:27
видео
венгрия
топливо
бензин
цены
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Он отметил, что "бензиновый туризм" ставит под угрозу безопасность поставок топлива и является злоупотреблением замороженной ценой на бензин. С 15 ноября 2021 года правительство Венгрии заморозило цены на автомобильное топливо на три месяца и держало их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже власти продлили эту меру.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Местным – скидки, или Как в Венгрии борются с "бензиновым туризмом"
С 27 мая в Венгрии заправляться бензином по льготным ценам могут только автомобили с местными регистрационными знаками, заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш. Он отметил, что "бензиновый туризм" ставит под угрозу безопасность поставок топлива и является злоупотреблением замороженной ценой на бензин. С 15 ноября 2021 года правительство Венгрии заморозило цены на автомобильное топливо на три месяца и держало их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже власти продлили эту меру.
2022-05-28T20:27
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PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, венгрия, топливо, бензин, цены, видео
Местным – скидки, или Как в Венгрии борются с "бензиновым туризмом"
С 27 мая в Венгрии заправляться бензином по льготным ценам могут только автомобили с местными регистрационными знаками, заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш.
2022-05-28T20:27
true
PT0M54S
Местным – скидки, или Как в Венгрии борются с "бензиновым туризмом"
С 27 мая в Венгрии заправляться бензином по льготным ценам могут только автомобили с местными регистрационными знаками, заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш.