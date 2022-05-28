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Местным – скидки, или Как в Венгрии борются с "бензиновым туризмом"

Местным – скидки, или Как в Венгрии борются с "бензиновым туризмом" - РИА Новости, 28.05.2022

Местным – скидки, или Как в Венгрии борются с "бензиновым туризмом"

С 27 мая в Венгрии заправляться бензином по льготным ценам могут только автомобили с местными регистрационными знаками, заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш.

2022-05-28T20:27

2022-05-28T20:27

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видео

венгрия

топливо

бензин

цены

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Он отметил, что "бензиновый туризм" ставит под угрозу безопасность поставок топлива и является злоупотреблением замороженной ценой на бензин. С 15 ноября 2021 года правительство Венгрии заморозило цены на автомобильное топливо на три месяца и держало их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже власти продлили эту меру.

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Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Местным – скидки, или Как в Венгрии борются с "бензиновым туризмом" С 27 мая в Венгрии заправляться бензином по льготным ценам могут только автомобили с местными регистрационными знаками, заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш. Он отметил, что "бензиновый туризм" ставит под угрозу безопасность поставок топлива и является злоупотреблением замороженной ценой на бензин. С 15 ноября 2021 года правительство Венгрии заморозило цены на автомобильное топливо на три месяца и держало их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже власти продлили эту меру. 2022-05-28T20:27 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, венгрия, топливо, бензин, цены, видео