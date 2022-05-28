Украинские войска в субботу выпустили более 70 снарядов по ДНР
Народная милиция: украинские войска в субботу выпустили более 70 снарядов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 70 снарядов по шести населённым пунктам Донецкой народной республики, заявляет Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток противник выпустил более 70 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120-миллиметровых миномётов. Были обстреляны районы шести населённых пунктов республики. В результате украинской агрессии один мирный житель получил ранения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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