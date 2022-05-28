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Посла возмутило решение Нагасаки не приглашать Россию на траурную церемонию
Посла возмутило решение Нагасаки не приглашать Россию на траурную церемонию - РИА Новости, 28.05.2022
Посла возмутило решение Нагасаки не приглашать Россию на траурную церемонию
Посол России в Японии Михаил Галузин осудил решение администрации Нагасаки не приглашать делегацию страны на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки. Слова РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T04:27
2022-05-28T04:27
2022-05-28T09:16
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нагасаки (город)
михаил галузин
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ТОКИО, 28 мая — РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин осудил решение администрации Нагасаки не приглашать делегацию страны на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки. Слова Галузина опубликованы на странице возглавляемой им дипмиссии в Facebook*.Галузин добавил, что "в городском руководстве продемонстрировали еще и неуважение к позитивным страницам истории российско-японских связей, которые во многом ассоциируются с Нагасаки, сыгравшим во второй половине XIX века важную роль в становлении двустороннего общения, в том числе контактов в сферах торговли и культуры"."До сих пор об этом свидетельствуют оставшиеся в городе десятки могил наших соотечественников, бережно обустраиваемых местными активистами и российской дипмиссией в Японии. Жаль…" — подчеркивается в заявлении.Ранее агентство Киодо сообщило, что власти Нагасаки вслед за администрацией Хиросимы решили не приглашать на церемонию послов из России и Белоруссии.Мэр японского города ранее сообщил, что это решение приняли с целью избежать "непредвиденных обстоятельств", в частности возможных протестов против России или вероятного отказа представителей других стран принять участие в торжественном мероприятии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, россия, япония, нагасаки (город), михаил галузин
04:27 28.05.2022 (обновлено: 09:16 28.05.2022)
Посла возмутило решение Нагасаки не приглашать Россию на траурную церемонию
Посла Галузина возмутило решение не приглашать Россию на траурную церемонию в Нагасаки
ТОКИО, 28 мая — РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин осудил решение администрации Нагасаки не приглашать делегацию страны на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки. Слова Галузина опубликованы на странице возглавляемой им дипмиссии в Facebook*.
"В комментарии от 25 мая мы уже выразили свое негативное отношение к решению властей Хиросимы. Все это в полной мере относится и к недружественному шагу, предпринятому мэрией Нагасаки", — отмечается в сообщении российского дипломата.
Галузин добавил, что "в городском руководстве продемонстрировали еще и неуважение к позитивным страницам истории российско-японских связей, которые во многом ассоциируются с Нагасаки, сыгравшим во второй половине XIX века важную роль в становлении двустороннего общения, в том числе контактов в сферах торговли и культуры".
"До сих пор об этом свидетельствуют оставшиеся в городе десятки могил наших соотечественников, бережно обустраиваемых местными активистами и российской дипмиссией в Японии
. Жаль…" — подчеркивается в заявлении.
Ранее агентство Киодо сообщило, что власти Нагасаки вслед за администрацией Хиросимы
решили не приглашать на церемонию послов из России
и Белоруссии
.
Мэр японского города ранее сообщил, что это решение приняли с целью избежать "непредвиденных обстоятельств", в частности возможных протестов против России или вероятного отказа представителей других стран принять участие в торжественном мероприятии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.