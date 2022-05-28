https://ria.ru/20220528/tseremoniya-1791356726.html

Посла возмутило решение Нагасаки не приглашать Россию на траурную церемонию

Посла возмутило решение Нагасаки не приглашать Россию на траурную церемонию - РИА Новости, 28.05.2022

Посла возмутило решение Нагасаки не приглашать Россию на траурную церемонию

Посол России в Японии Михаил Галузин осудил решение администрации Нагасаки не приглашать делегацию страны на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки. Слова РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T04:27

2022-05-28T04:27

2022-05-28T09:16

в мире

россия

япония

нагасаки (город)

михаил галузин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151641/67/1516416732_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_d25c3fcf0e4ccc60b1ab5636a8a1ef8f.jpg

ТОКИО, 28 мая — РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин осудил решение администрации Нагасаки не приглашать делегацию страны на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки. Слова Галузина опубликованы на странице возглавляемой им дипмиссии в Facebook*.Галузин добавил, что "в городском руководстве продемонстрировали еще и неуважение к позитивным страницам истории российско-японских связей, которые во многом ассоциируются с Нагасаки, сыгравшим во второй половине XIX века важную роль в становлении двустороннего общения, в том числе контактов в сферах торговли и культуры"."До сих пор об этом свидетельствуют оставшиеся в городе десятки могил наших соотечественников, бережно обустраиваемых местными активистами и российской дипмиссией в Японии. Жаль…" — подчеркивается в заявлении.Ранее агентство Киодо сообщило, что власти Нагасаки вслед за администрацией Хиросимы решили не приглашать на церемонию послов из России и Белоруссии.Мэр японского города ранее сообщил, что это решение приняли с целью избежать "непредвиденных обстоятельств", в частности возможных протестов против России или вероятного отказа представителей других стран принять участие в торжественном мероприятии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220518/yaponiya-1789134614.html

россия

япония

нагасаки (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, япония, нагасаки (город), михаил галузин