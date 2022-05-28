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Мезенцев: в Союзном государстве особое место занимают связи между регионами - РИА Новости, 30.05.2022
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Мезенцев: в Союзном государстве особое место занимают связи между регионами
Мезенцев: в Союзном государстве особое место занимают связи между регионами - РИА Новости, 30.05.2022
Мезенцев: в Союзном государстве особое место занимают связи между регионами
В интеграции России и Беларуси особое место отводится сотрудничеству регионов, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, принявший участие в... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-28T17:37
2022-05-30T17:40
союзное государство
россия
белоруссия
союзное государство
михаил мишустин
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В интеграции России и Беларуси особое место отводится сотрудничеству регионов, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, принявший участие в торжествах по случаю 1160-летия Полоцка.По его словам, которые цитирует Sputnik, сегодня обе страны находятся на новом этапе экономической интеграции и предъявляют миру особый уровень сплоченности, союзничества, духовного братства."Это значимо, как фундамент упрочения наших отношений, и, самое главное, при формировании единого будущего двух независимых государств в форматах Союзного государства", - сказал Мезенцев.Госсекретарь зачитал приветствие от имени премьер-министра России Михаила Мишустина. В нем говорилось о том, что производственный и индустриальный потенциал Полоцка востребован в России.
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россия, белоруссия, союзное государство, михаил мишустин, дмитрий мезенцев
17:37 28.05.2022 (обновлено: 17:40 30.05.2022)
 

Мезенцев: в Союзном государстве особое место занимают связи между регионами

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В интеграции России и Беларуси особое место отводится сотрудничеству регионов, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, принявший участие в торжествах по случаю 1160-летия Полоцка.
По его словам, которые цитирует Sputnik, сегодня обе страны находятся на новом этапе экономической интеграции и предъявляют миру особый уровень сплоченности, союзничества, духовного братства.
"Это значимо, как фундамент упрочения наших отношений, и, самое главное, при формировании единого будущего двух независимых государств в форматах Союзного государства", - сказал Мезенцев.
Госсекретарь зачитал приветствие от имени премьер-министра России Михаила Мишустина. В нем говорилось о том, что производственный и индустриальный потенциал Полоцка востребован в России.
"Мы еще раз подчеркиваем важность того решения, которое приняли Александр Лукашенко и Владимир Путин 4 ноября прошлого года, одобрив 28 союзных программ. В реализации этого глобального плана есть место для областей Беларуси и субъектов Российской Федерации. Для городов, которые выстроили свои производственные цепочки и планы, и для городов, которые только планируют это сделать", - подчеркнул Мезенцев.
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12 апреля, 15:31Союзное государство
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Союзное государствоРоссияБелоруссияСоюзное государствоМихаил МишустинДмитрий Мезенцев
 
 
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