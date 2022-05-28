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Мезенцев: в Союзном государстве особое место занимают связи между регионами

Мезенцев: в Союзном государстве особое место занимают связи между регионами - РИА Новости, 30.05.2022

Мезенцев: в Союзном государстве особое место занимают связи между регионами

В интеграции России и Беларуси особое место отводится сотрудничеству регионов, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, принявший участие в... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-28T17:37

2022-05-28T17:37

2022-05-30T17:40

союзное государство

россия

белоруссия

союзное государство

михаил мишустин

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В интеграции России и Беларуси особое место отводится сотрудничеству регионов, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, принявший участие в торжествах по случаю 1160-летия Полоцка.По его словам, которые цитирует Sputnik, сегодня обе страны находятся на новом этапе экономической интеграции и предъявляют миру особый уровень сплоченности, союзничества, духовного братства."Это значимо, как фундамент упрочения наших отношений, и, самое главное, при формировании единого будущего двух независимых государств в форматах Союзного государства", - сказал Мезенцев.Госсекретарь зачитал приветствие от имени премьер-министра России Михаила Мишустина. В нем говорилось о том, что производственный и индустриальный потенциал Полоцка востребован в России.

https://ria.ru/20220412/strategiya-1783130601.html

россия

белоруссия

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Алёна Пава

россия, белоруссия, союзное государство, михаил мишустин, дмитрий мезенцев