17:37 28.05.2022 (обновлено: 17:40 30.05.2022)
Мезенцев: в Союзном государстве особое место занимают связи между регионами
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В интеграции России и Беларуси особое место отводится сотрудничеству регионов, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, принявший участие в торжествах по случаю 1160-летия Полоцка.
По его словам, которые цитирует Sputnik, сегодня обе страны находятся на новом этапе экономической интеграции и предъявляют миру особый уровень сплоченности, союзничества, духовного братства.
"Это значимо, как фундамент упрочения наших отношений, и, самое главное, при формировании единого будущего двух независимых государств в форматах Союзного государства", - сказал Мезенцев.
Госсекретарь зачитал приветствие от имени премьер-министра России Михаила Мишустина. В нем говорилось о том, что производственный и индустриальный потенциал Полоцка востребован в России.
"Мы еще раз подчеркиваем важность того решения, которое приняли Александр Лукашенко и Владимир Путин 4 ноября прошлого года, одобрив 28 союзных программ. В реализации этого глобального плана есть место для областей Беларуси и субъектов Российской Федерации. Для городов, которые выстроили свои производственные цепочки и планы, и для городов, которые только планируют это сделать", - подчеркнул Мезенцев.