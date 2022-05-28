https://ria.ru/20220528/siriya-1791475470.html

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 28.05.2022

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, ранен один РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T22:37

2022-05-28T22:37

2022-05-28T22:46

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, ранен один сирийский военнослужащий, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".* В провинции Алеппо – четыре обстрела, в провинции Латакия – один обстрел. В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Айса-Пенар по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Акч-Баэр, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220526/siriya-1790988014.html

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