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США переживают "момент шизофрении", заявил президент Никарагуа - РИА Новости, 28.05.2022
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США переживают "момент шизофрении", заявил президент Никарагуа
США переживают "момент шизофрении", заявил президент Никарагуа - РИА Новости, 28.05.2022
США переживают "момент шизофрении", заявил президент Никарагуа
США переживают "момент шизофрении", желая подчинить себе Россию, Китай и весь мир, не понимая, что это невозможно, считает президент Никарагуа Даниэль Ортега. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T03:44
2022-05-28T10:40
даниэль ортега
в мире
россия
никарагуа
китай
сша
буэнос-айрес (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая — РИА Новости. США переживают "момент шизофрении", желая подчинить себе Россию, Китай и весь мир, не понимая, что это невозможно, считает президент Никарагуа Даниэль Ортега."Для империализма нет преград. Они думают, что пришел момент для установления гегемонии янки на планете. Речь не идет уже только об установлении доктрины Монро &lt;…&gt; Они хотят подчинить Россию, они хотят подчинить Китай", — сказал президент, выступая на заседании Боливарианского альянса для народов нашей Америки — Торгового соглашения народов (ALBA-TCP). Заявление Ортеги транслировалось в Twitter."Я бы сказал, что они переживают момент шизофрении, думая, что настал момент господства над всей планетой, и не понимают, что это уже невозможно", — добавил он.
https://ria.ru/20220505/nato-1786926992.html
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никарагуа
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даниэль ортега, в мире, россия, никарагуа, китай, сша, буэнос-айрес (город)
03:44 28.05.2022 (обновлено: 10:40 28.05.2022)
 
США переживают "момент шизофрении", заявил президент Никарагуа

Глава Никарагуа Ортега: США переживают "момент шизофрении", желая подчинить Россию и Китай

© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая — РИА Новости. США переживают "момент шизофрении", желая подчинить себе Россию, Китай и весь мир, не понимая, что это невозможно, считает президент Никарагуа Даниэль Ортега.
"Для империализма нет преград. Они думают, что пришел момент для установления гегемонии янки на планете. Речь не идет уже только об установлении доктрины Монро <…> Они хотят подчинить Россию, они хотят подчинить Китай", — сказал президент, выступая на заседании Боливарианского альянса для народов нашей Америки — Торгового соглашения народов (ALBA-TCP). Заявление Ортеги транслировалось в Twitter.
"Я бы сказал, что они переживают момент шизофрении, думая, что настал момент господства над всей планетой, и не понимают, что это уже невозможно", — добавил он.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 10:27
НАТО использует Украину для ослабления России, заявил Ортега
 
Даниэль ОртегаВ миреРоссияНикарагуаКитайСШАБуэнос-Айрес (город)
 
 
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