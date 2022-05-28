https://ria.ru/20220528/rumyniya-1791459280.html

Англоязычная версия сайта Минобороны Румынии подверглась кибератаке

Англоязычная версия сайта Минобороны Румынии подверглась кибератаке - РИА Новости, 28.05.2022

Англоязычная версия сайта Минобороны Румынии подверглась кибератаке

Сайт министерства обороны Румынии в субботу подвергся кибератаке, англоязычная версия была недоступна в течение получаса, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T19:46

2022-05-28T19:46

2022-05-28T19:46

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КИШИНЕВ, 28 мая — РИА Новости. Сайт министерства обороны Румынии в субботу подвергся кибератаке, англоязычная версия была недоступна в течение получаса, сообщила пресс-служба ведомства."В субботу, 28 мая, на англоязычную версию сайта Минобороны была совершена распределенная кибератака типа "отказ в обслуживании" (DDOS). Специалистам Командования киберзащиты Минобороны (CApC) удалось восстановить нормальную работу сайта примерно через 30 минут с момента начала DDOS-атаки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.Отмечается, что сайт не содержит закрытых или секретных баз данных, атака не затронула другие службы и информационные сети Минобороны. Ведомство поддерживает контакт с другими национальными учреждениями, ответственными за эту область, чтобы определить источник этой атаки и принять все необходимые меры для защиты.

https://ria.ru/20220523/dron-1790261881.html

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в мире, технологии