Рейтинг@Mail.ru
Англоязычная версия сайта Минобороны Румынии подверглась кибератаке - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220528/rumyniya-1791459280.html
Англоязычная версия сайта Минобороны Румынии подверглась кибератаке
Англоязычная версия сайта Минобороны Румынии подверглась кибератаке - РИА Новости, 28.05.2022
Англоязычная версия сайта Минобороны Румынии подверглась кибератаке
Сайт министерства обороны Румынии в субботу подвергся кибератаке, англоязычная версия была недоступна в течение получаса, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T19:46
2022-05-28T19:46
в мире
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_0:283:3162:2062_1920x0_80_0_0_dbf7ecdfaaf95d5fac7d571b59a2daa3.jpg
КИШИНЕВ, 28 мая — РИА Новости. Сайт министерства обороны Румынии в субботу подвергся кибератаке, англоязычная версия была недоступна в течение получаса, сообщила пресс-служба ведомства."В субботу, 28 мая, на англоязычную версию сайта Минобороны была совершена распределенная кибератака типа "отказ в обслуживании" (DDOS). Специалистам Командования киберзащиты Минобороны (CApC) удалось восстановить нормальную работу сайта примерно через 30 минут с момента начала DDOS-атаки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.Отмечается, что сайт не содержит закрытых или секретных баз данных, атака не затронула другие службы и информационные сети Минобороны. Ведомство поддерживает контакт с другими национальными учреждениями, ответственными за эту область, чтобы определить источник этой атаки и принять все необходимые меры для защиты.
https://ria.ru/20220523/dron-1790261881.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_166:0:2915:2062_1920x0_80_0_0_d09915f5d821b3aa3d404a2807d1c7a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии
19:46 28.05.2022
 
Англоязычная версия сайта Минобороны Румынии подверглась кибератаке

Пресс-служба: англоязычная версия сайта Минобороны Румынии подверглась кибератаке

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 мая — РИА Новости. Сайт министерства обороны Румынии в субботу подвергся кибератаке, англоязычная версия была недоступна в течение получаса, сообщила пресс-служба ведомства.
"В субботу, 28 мая, на англоязычную версию сайта Минобороны была совершена распределенная кибератака типа "отказ в обслуживании" (DDOS). Специалистам Командования киберзащиты Минобороны (CApC) удалось восстановить нормальную работу сайта примерно через 30 минут с момента начала DDOS-атаки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
Фрегат Реджеле Фердинанд ВМС Румынии - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 20:18
В территориальных водах Румынии нашли обломки украинского дрона
Отмечается, что сайт не содержит закрытых или секретных баз данных, атака не затронула другие службы и информационные сети Минобороны. Ведомство поддерживает контакт с другими национальными учреждениями, ответственными за эту область, чтобы определить источник этой атаки и принять все необходимые меры для защиты.
 
В миреТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала