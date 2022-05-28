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Англоязычная версия сайта Минобороны Румынии подверглась кибератаке
Англоязычная версия сайта Минобороны Румынии подверглась кибератаке - РИА Новости, 28.05.2022
Англоязычная версия сайта Минобороны Румынии подверглась кибератаке
Сайт министерства обороны Румынии в субботу подвергся кибератаке, англоязычная версия была недоступна в течение получаса, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T19:46
2022-05-28T19:46
2022-05-28T19:46
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КИШИНЕВ, 28 мая — РИА Новости. Сайт министерства обороны Румынии в субботу подвергся кибератаке, англоязычная версия была недоступна в течение получаса, сообщила пресс-служба ведомства."В субботу, 28 мая, на англоязычную версию сайта Минобороны была совершена распределенная кибератака типа "отказ в обслуживании" (DDOS). Специалистам Командования киберзащиты Минобороны (CApC) удалось восстановить нормальную работу сайта примерно через 30 минут с момента начала DDOS-атаки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.Отмечается, что сайт не содержит закрытых или секретных баз данных, атака не затронула другие службы и информационные сети Минобороны. Ведомство поддерживает контакт с другими национальными учреждениями, ответственными за эту область, чтобы определить источник этой атаки и принять все необходимые меры для защиты.
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в мире, технологии
Англоязычная версия сайта Минобороны Румынии подверглась кибератаке
Пресс-служба: англоязычная версия сайта Минобороны Румынии подверглась кибератаке
КИШИНЕВ, 28 мая — РИА Новости. Сайт министерства обороны Румынии в субботу подвергся кибератаке, англоязычная версия была недоступна в течение получаса, сообщила пресс-служба ведомства.
"В субботу, 28 мая, на англоязычную версию сайта Минобороны была совершена распределенная кибератака типа "отказ в обслуживании" (DDOS). Специалистам Командования киберзащиты Минобороны (CApC) удалось восстановить нормальную работу сайта примерно через 30 минут с момента начала DDOS-атаки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
Отмечается, что сайт не содержит закрытых или секретных баз данных, атака не затронула другие службы и информационные сети Минобороны. Ведомство поддерживает контакт с другими национальными учреждениями, ответственными за эту область, чтобы определить источник этой атаки и принять все необходимые меры для защиты.