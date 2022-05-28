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На Украине опубликовали фото "разворота" Порошенко на границе
На Украине опубликовали фото "разворота" Порошенко на границе - РИА Новости, 28.05.2022
На Украине опубликовали фото "разворота" Порошенко на границе
В Сети появились фотографии с экс-президентом Украины Петром Порошенко, которого пограничники не выпустили из страны в Польшу. Кадры публикует Telegram-канал... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T03:30
2022-05-28T03:30
2022-05-28T03:30
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Сети появились фотографии с экс-президентом Украины Петром Порошенко, которого пограничники не выпустили из страны в Польшу. Кадры публикует Telegram-канал "Политика страны".На снимках видно, как украинский политик общается с сотрудниками погранслужбы.Как пояснила депутат Рады Ирина Геращенко, экс-президент пытался выехать из страны, чтобы "принять участие в международных мероприятиях в качестве народного депутата", однако его не пропустили через границу на пункте пропуска "Рава-Русская" "без объяснения причин".Украинские власти подозревают Порошенко в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В январе Печерский районный суд Киева отпустил бывшего украинского президента, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.
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в мире, киев, донбасс, петр порошенко, украина, ирина геращенко, польша
На Украине опубликовали фото "разворота" Порошенко на границе
В Сети появились фотографии с Порошенко, которого отказались выпустить из Украины в Польшу