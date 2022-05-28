Рейтинг@Mail.ru
На Украине опубликовали фото "разворота" Порошенко на границе - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220528/poroshenko-1791354806.html
На Украине опубликовали фото "разворота" Порошенко на границе
На Украине опубликовали фото "разворота" Порошенко на границе - РИА Новости, 28.05.2022
На Украине опубликовали фото "разворота" Порошенко на границе
В Сети появились фотографии с экс-президентом Украины Петром Порошенко, которого пограничники не выпустили из страны в Польшу. Кадры публикует Telegram-канал... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T03:30
2022-05-28T03:30
в мире
киев
донбасс
петр порошенко
украина
ирина геращенко
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_0:227:2440:1600_1920x0_80_0_0_266c183198156462fea11fb8159d0195.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Сети появились фотографии с экс-президентом Украины Петром Порошенко, которого пограничники не выпустили из страны в Польшу. Кадры публикует Telegram-канал "Политика страны".На снимках видно, как украинский политик общается с сотрудниками погранслужбы.Как пояснила депутат Рады Ирина Геращенко, экс-президент пытался выехать из страны, чтобы "принять участие в международных мероприятиях в качестве народного депутата", однако его не пропустили через границу на пункте пропуска "Рава-Русская" "без объяснения причин".Украинские власти подозревают Порошенко в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В январе Печерский районный суд Киева отпустил бывшего украинского президента, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.
https://ria.ru/20220525/dopros-1790616849.html
киев
донбасс
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_82:0:2359:1708_1920x0_80_0_0_a1b9db540313e3b7f245ff777fd02b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, донбасс, петр порошенко, украина, ирина геращенко, польша
03:30 28.05.2022
 
На Украине опубликовали фото "разворота" Порошенко на границе

В Сети появились фотографии с Порошенко, которого отказались выпустить из Украины в Польшу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Сети появились фотографии с экс-президентом Украины Петром Порошенко, которого пограничники не выпустили из страны в Польшу. Кадры публикует Telegram-канал "Политика страны".
На снимках видно, как украинский политик общается с сотрудниками погранслужбы.
Как пояснила депутат Рады Ирина Геращенко, экс-президент пытался выехать из страны, чтобы "принять участие в международных мероприятиях в качестве народного депутата", однако его не пропустили через границу на пункте пропуска "Рава-Русская" "без объяснения причин".
Украинские власти подозревают Порошенко в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В январе Печерский районный суд Киева отпустил бывшего украинского президента, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 14:10
Яценюк, Турчинов и Аваков не явились на допрос в СБУ
 
В миреКиевДонбассПетр ПорошенкоУкраинаИрина ГеращенкоПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала