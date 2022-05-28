https://ria.ru/20220528/politika-1791370734.html
В Крыму заявили, что Британия сильно рискует, создавая альянс против России
В Крыму заявили, что Британия сильно рискует, создавая альянс против России - РИА Новости, 28.05.2022
В Крыму заявили, что Британия сильно рискует, создавая альянс против России
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Великобритания, создавая антироссийский военный РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T09:53
2022-05-28T09:53
2022-05-28T09:53
в мире
борис джонсон
владимир зеленский
россия
украина
польша
санкции в отношении россии
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751804363_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_14cdf4bad498dbaf4e3aed670c7ca542.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Великобритания, создавая антироссийский военный альянс, сильно рискует своим благополучием.Ранее газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила о том, что премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать альянс, Европейское содружество против России. Отмечается, что, помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в неё также можно было бы позднее включить Турцию."Великобритания, создавая антироссийский военный альянс, сильно рискует своим благополучием. Никому еще противостояние с Россией не приносило ощутимых благ. Власти Британии антироссийским курсом подрывают свою экономику и продолжают раскалывать Европу", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, история ничему так и не научила британские власти."С Россией нужно дружить, а не воевать. Дружба с Россией – это залог мира и развития в Европе", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20220528/britaniya-1791254118.html
россия
украина
польша
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751804363_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d7ee45230dc3c34bf96574c8765625a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, владимир зеленский, россия, украина, польша, санкции в отношении россии, республика крым
В Крыму заявили, что Британия сильно рискует, создавая альянс против России
Глава комитета парламента Крыма: Британия сильно рискует, создавая альянс против России