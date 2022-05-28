https://ria.ru/20220528/politika-1791370734.html

В Крыму заявили, что Британия сильно рискует, создавая альянс против России

В Крыму заявили, что Британия сильно рискует, создавая альянс против России - РИА Новости, 28.05.2022

В Крыму заявили, что Британия сильно рискует, создавая альянс против России

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Великобритания, создавая антироссийский военный РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T09:53

2022-05-28T09:53

2022-05-28T09:53

в мире

борис джонсон

владимир зеленский

россия

украина

польша

санкции в отношении россии

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Великобритания, создавая антироссийский военный альянс, сильно рискует своим благополучием.Ранее газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила о том, что премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать альянс, Европейское содружество против России. Отмечается, что, помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в неё также можно было бы позднее включить Турцию."Великобритания, создавая антироссийский военный альянс, сильно рискует своим благополучием. Никому еще противостояние с Россией не приносило ощутимых благ. Власти Британии антироссийским курсом подрывают свою экономику и продолжают раскалывать Европу", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, история ничему так и не научила британские власти."С Россией нужно дружить, а не воевать. Дружба с Россией – это залог мира и развития в Европе", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20220528/britaniya-1791254118.html

россия

украина

польша

республика крым

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в мире, борис джонсон, владимир зеленский, россия, украина, польша, санкции в отношении россии, республика крым