https://ria.ru/20220528/ospa-1791465568.html
Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Мексике
Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Мексике - РИА Новости, 28.05.2022
Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Мексике
Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Мексике, это турист, побывавший в Нидерландах, сообщил заместитель министра здравоохранения Уго... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T20:37
2022-05-28T20:37
2022-05-28T21:23
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мексика
нью-йорк (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая – РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Мексике, это турист, побывавший в Нидерландах, сообщил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель."Сегодня мы подтверждаем первый завезенный случай обезьяньей оспы в Мексике. Это 50-летний мужчина, постоянный житель Нью-Йорка, который, вероятно, заразился в Нидерландах", - написал он в Twitter.Состояние пациента стабильное, он находится в изоляции.
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в мире, мексика, нью-йорк (город), коронавирус covid-19
20:37 28.05.2022 (обновлено: 21:23 28.05.2022)
Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Мексике
Минздрав Мексики сообщил о первом случае заболевания оспой обезьян