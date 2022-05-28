https://ria.ru/20220528/ospa-1791465568.html

Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Мексике

Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Мексике - РИА Новости, 28.05.2022

Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Мексике

Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Мексике, это турист, побывавший в Нидерландах, сообщил заместитель министра здравоохранения Уго... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T20:37

2022-05-28T20:37

2022-05-28T21:23

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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая – РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Мексике, это турист, побывавший в Нидерландах, сообщил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель."Сегодня мы подтверждаем первый завезенный случай обезьяньей оспы в Мексике. Это 50-летний мужчина, постоянный житель Нью-Йорка, который, вероятно, заразился в Нидерландах", - написал он в Twitter.Состояние пациента стабильное, он находится в изоляции.

https://ria.ru/20220528/ospa-1791419692.html

мексика

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в мире, мексика, нью-йорк (город), коронавирус covid-19