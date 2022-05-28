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СМИ: правительство ФРГ сократило "до минимума" поставки оружия Киеву - РИА Новости, 28.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791468048.html
СМИ: правительство ФРГ сократило "до минимума" поставки оружия Киеву
СМИ: правительство ФРГ сократило "до минимума" поставки оружия Киеву - РИА Новости, 28.05.2022
СМИ: правительство ФРГ сократило "до минимума" поставки оружия Киеву
Правительство ФРГ сократило "до минимума" поставки оружия Украине в последние 9 недель, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в распоряжении... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T21:03
2022-05-28T21:08
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
кристина ламбрехт
украина
германия
восточная европа
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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ сократило "до минимума" поставки оружия Украине в последние 9 недель, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы.Речь идет о так называемом легком вооружении, "сколько-нибудь значительных" поставок которого с конца марта не велось, пишет издание.До сих пор канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался от прямых поставок тяжелого вооружения Украине, пообещав в рамках так называемого кругового обмена предоставить странам Восточной Европы новое немецкое вооружение в обмен на старое советское оружие, которым могли бы пользоваться украинские военные без дополнительного обучения.Однако на международной встрече по приглашению США на авиабазе Рамштайн министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard. Для работы с этими установками украинские военнослужащие проходят в настоящее время обучение в Германии.
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украина
германия
восточная европа
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в мире, олаф шольц, кристина ламбрехт, украина, германия, восточная европа
21:03 28.05.2022 (обновлено: 21:08 28.05.2022)
 
СМИ: правительство ФРГ сократило "до минимума" поставки оружия Киеву

Welt am Sonntag: правительство ФРГ сократило поставки оружия Киеву в последние недели

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСклад с боеприпасами ВСУ, взятый под контроль российскими военнослужащими
Склад с боеприпасами ВСУ, взятый под контроль российскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Склад с боеприпасами ВСУ, взятый под контроль российскими военнослужащими. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ сократило "до минимума" поставки оружия Украине в последние 9 недель, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы.
Речь идет о так называемом легком вооружении, "сколько-нибудь значительных" поставок которого с конца марта не велось, пишет издание.
До сих пор канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался от прямых поставок тяжелого вооружения Украине, пообещав в рамках так называемого кругового обмена предоставить странам Восточной Европы новое немецкое вооружение в обмен на старое советское оружие, которым могли бы пользоваться украинские военные без дополнительного обучения.
Однако на международной встрече по приглашению США на авиабазе Рамштайн министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard. Для работы с этими установками украинские военнослужащие проходят в настоящее время обучение в Германии.
Склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Харьковской области, взятый под контроль российскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
Вчера, 17:26Специальная военная операция на Украине
Европол боится попадания оружия, поставляемого на Украину, в руки криминала
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлаф ШольцКристина ЛамбрехтУкраинаГерманияВосточная Европа
 
 
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