https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791468048.html

СМИ: правительство ФРГ сократило "до минимума" поставки оружия Киеву

СМИ: правительство ФРГ сократило "до минимума" поставки оружия Киеву - РИА Новости, 28.05.2022

СМИ: правительство ФРГ сократило "до минимума" поставки оружия Киеву

Правительство ФРГ сократило "до минимума" поставки оружия Украине в последние 9 недель, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в распоряжении... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T21:03

2022-05-28T21:03

2022-05-28T21:08

специальная военная операция на украине

в мире

олаф шольц

кристина ламбрехт

украина

германия

восточная европа

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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ сократило "до минимума" поставки оружия Украине в последние 9 недель, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы.Речь идет о так называемом легком вооружении, "сколько-нибудь значительных" поставок которого с конца марта не велось, пишет издание.До сих пор канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался от прямых поставок тяжелого вооружения Украине, пообещав в рамках так называемого кругового обмена предоставить странам Восточной Европы новое немецкое вооружение в обмен на старое советское оружие, которым могли бы пользоваться украинские военные без дополнительного обучения.Однако на международной встрече по приглашению США на авиабазе Рамштайн министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard. Для работы с этими установками украинские военнослужащие проходят в настоящее время обучение в Германии.

https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791437678.html

украина

германия

восточная европа

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, олаф шольц, кристина ламбрехт, украина, германия, восточная европа