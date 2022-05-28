21:03 28.05.2022 (обновлено: 21:08 28.05.2022)
СМИ: правительство ФРГ сократило "до минимума" поставки оружия Киеву
Welt am Sonntag: правительство ФРГ сократило поставки оружия Киеву в последние недели
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСклад с боеприпасами ВСУ, взятый под контроль российскими военнослужащими
Склад с боеприпасами ВСУ, взятый под контроль российскими военнослужащими. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ сократило "до минимума" поставки оружия Украине в последние 9 недель, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы.
Речь идет о так называемом легком вооружении, "сколько-нибудь значительных" поставок которого с конца марта не велось, пишет издание.
До сих пор канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался от прямых поставок тяжелого вооружения Украине, пообещав в рамках так называемого кругового обмена предоставить странам Восточной Европы новое немецкое вооружение в обмен на старое советское оружие, которым могли бы пользоваться украинские военные без дополнительного обучения.
Однако на международной встрече по приглашению США на авиабазе Рамштайн министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard. Для работы с этими установками украинские военнослужащие проходят в настоящее время обучение в Германии.