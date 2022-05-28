17:26 28.05.2022 (обновлено: 17:40 28.05.2022)
Европол боится попадания оружия, поставляемого на Украину, в руки криминала
Европол обеспокоен тем, что поставляемое Украине оружие может попасть в руки преступников
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСклад с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Харьковской области, взятый под контроль российскими военнослужащими
Склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Харьковской области, взятый под контроль российскими военнослужащими. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Европейское полицейское агентство Европол обеспокоено тем, что поставляемые Украине странами ЕС вооружения в итоге могут попасть в руки "преступных группировок", заявила директор ведомства Катрин де Болль в интервью газете Welt am Sonntag.
"Когда-нибудь война закончится. Мы хотим предотвратить ситуацию, как 30 лет назад во время балканской войны", - сказала Болль, добавив, что "оружие той войны до сих пор используется сегодня преступными группировками".
"Ситуация крайне динамичная и фрагментарная, и мы получаем разные цифры от наших европейских партнеров", - сказала Болль, добавив, что лица, которые приезжают на Украину, не относятся к "гомогенной группе", имеют разные "опыт и идеологию". В ведомстве также наблюдают за теми боевиками, которые покидают Украину.