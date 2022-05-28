Рейтинг@Mail.ru
Европол боится попадания оружия, поставляемого на Украину, в руки криминала - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791437678.html
Европол боится попадания оружия, поставляемого на Украину, в руки криминала
Европол боится попадания оружия, поставляемого на Украину, в руки криминала - РИА Новости, 28.05.2022
Европол боится попадания оружия, поставляемого на Украину, в руки криминала
Европейское полицейское агентство Европол обеспокоено тем, что поставляемые Украине странами ЕС вооружения в итоге могут попасть в руки "преступных... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T17:26
2022-05-28T17:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1785009630_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f741771cf9e8ac01034c448daedbed4.jpg
БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Европейское полицейское агентство Европол обеспокоено тем, что поставляемые Украине странами ЕС вооружения в итоге могут попасть в руки "преступных группировок", заявила директор ведомства Катрин де Болль в интервью газете Welt am Sonntag.В ведомстве готовится создание международной рабочей группы, которая изучит стратегии в отношении данной ситуации. Кроме того, в Европоле наблюдают за трафиком "известных протеррористических и склонных к насилию экстремистов" между Украиной и ЕС."Ситуация крайне динамичная и фрагментарная, и мы получаем разные цифры от наших европейских партнеров", - сказала Болль, добавив, что лица, которые приезжают на Украину, не относятся к "гомогенной группе", имеют разные "опыт и идеологию". В ведомстве также наблюдают за теми боевиками, которые покидают Украину.
https://ria.ru/20220528/ukraina-1791421606.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1785009630_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_09a96b0ca6501720ebbd351b4d9dca32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз
17:26 28.05.2022 (обновлено: 17:40 28.05.2022)
 
Европол боится попадания оружия, поставляемого на Украину, в руки криминала

Европол обеспокоен тем, что поставляемое Украине оружие может попасть в руки преступников

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСклад с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Харьковской области, взятый под контроль российскими военнослужащими
Склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Харьковской области, взятый под контроль российскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Харьковской области, взятый под контроль российскими военнослужащими. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Европейское полицейское агентство Европол обеспокоено тем, что поставляемые Украине странами ЕС вооружения в итоге могут попасть в руки "преступных группировок", заявила директор ведомства Катрин де Болль в интервью газете Welt am Sonntag.
"Когда-нибудь война закончится. Мы хотим предотвратить ситуацию, как 30 лет назад во время балканской войны", - сказала Болль, добавив, что "оружие той войны до сих пор используется сегодня преступными группировками".
В ведомстве готовится создание международной рабочей группы, которая изучит стратегии в отношении данной ситуации. Кроме того, в Европоле наблюдают за трафиком "известных протеррористических и склонных к насилию экстремистов" между Украиной и ЕС.
"Ситуация крайне динамичная и фрагментарная, и мы получаем разные цифры от наших европейских партнеров", - сказала Болль, добавив, что лица, которые приезжают на Украину, не относятся к "гомогенной группе", имеют разные "опыт и идеологию". В ведомстве также наблюдают за теми боевиками, которые покидают Украину.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
Вчера, 15:39
Путин заявил Макрону и Шольцу об угрозах из-за накачки Киева оружием
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала