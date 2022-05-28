https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791437678.html

Европол боится попадания оружия, поставляемого на Украину, в руки криминала

Европол боится попадания оружия, поставляемого на Украину, в руки криминала - РИА Новости, 28.05.2022

Европол боится попадания оружия, поставляемого на Украину, в руки криминала

Европейское полицейское агентство Европол обеспокоено тем, что поставляемые Украине странами ЕС вооружения в итоге могут попасть в руки "преступных... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T17:26

2022-05-28T17:26

2022-05-28T17:40

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Европейское полицейское агентство Европол обеспокоено тем, что поставляемые Украине странами ЕС вооружения в итоге могут попасть в руки "преступных группировок", заявила директор ведомства Катрин де Болль в интервью газете Welt am Sonntag.В ведомстве готовится создание международной рабочей группы, которая изучит стратегии в отношении данной ситуации. Кроме того, в Европоле наблюдают за трафиком "известных протеррористических и склонных к насилию экстремистов" между Украиной и ЕС."Ситуация крайне динамичная и фрагментарная, и мы получаем разные цифры от наших европейских партнеров", - сказала Болль, добавив, что лица, которые приезжают на Украину, не относятся к "гомогенной группе", имеют разные "опыт и идеологию". В ведомстве также наблюдают за теми боевиками, которые покидают Украину.

https://ria.ru/20220528/ukraina-1791421606.html

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, евросоюз