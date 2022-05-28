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Шествие оппозиции в Ереване завершилось - РИА Новости, 28.05.2022
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Шествие оппозиции в Ереване завершилось
Шествие оппозиции в Ереване завершилось - РИА Новости, 28.05.2022
Шествие оппозиции в Ереване завершилось
Шествие армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, завершилось в Ереване, по словам вице-спикера парламента от фракции... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T23:10
2022-05-28T23:10
в мире
армения
нагорно-карабахская республика
азербайджан
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ЕРЕВАН, 28 мая - РИА Новости. Шествие армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, завершилось в Ереване, по словам вице-спикера парламента от фракции "Армения" Ишхана Сагателяна, акции возобновятся в понедельник.Сагателян на митинге сторонников заявил, что начиная с понедельника оппозиция будет проводить акции, чтобы уточнить позицию политических сил, различных структур, общественных организаций по поводу предложенного противниками Пашиняна проекта заявления по Карабаху.По словам вице-спикера, все политические силы, общественные организации, интеллигенция, вузы, академия наук должны выразить свою позицию по поводу этого документа, который оппозиция предложила рассмотреть 3 июня на внеочередном заседании парламента.Ранее вице-спикер заявил, что фракции "Армения" и "Честь" выступили с инициативой созыва внеочередного заседания парламента со своей повесткой, требуя, чтобы парламент выступил с четким заявлением, касающимся армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений.Он отметил, что в проекте заявления будут обозначены "красные линии" армянской стороны, в частности, будет указано, что армянская сторона намерена поддерживать реализацию права народа Карабаха на самоопределение и международное признание. Оппозиция предлагает включить в документ положения о неприемлемости варианта урегулирования конфликта, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) может оказаться в составе Азербайджана, а также необходимости надежной сухопутной связи между Арменией и НКР.Оппозиционные фракции предлагают подтвердить, что Армения является гарантом безопасности и реализации права на самоопределение НКР, настоять на том, что делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы возможны после решения гуманитарных проблем, в частности "возвращения на родину армянских пленных", а также вывода азербайджанских войск с территории Армении. При делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы необходимо исключить нарушение территориальной целостности Армении, а в процессе налаживания армяно-турецких отношений недопустимы любые договоренности, которые поставят под сомнение факт геноцида армян, настаивают оппозиционные силы.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220528/orden-1791433365.html
армения
нагорно-карабахская республика
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в мире, армения, нагорно-карабахская республика, азербайджан
23:10 28.05.2022
 
Шествие оппозиции в Ереване завершилось

Ереване завершилось шествие армянской оппозиции, требующей отставки Пашиняна

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники объединенного митинга оппозиции в Ереване
Участники объединенного митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Участники объединенного митинга оппозиции в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 мая - РИА Новости. Шествие армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, завершилось в Ереване, по словам вице-спикера парламента от фракции "Армения" Ишхана Сагателяна, акции возобновятся в понедельник.
Сагателян на митинге сторонников заявил, что начиная с понедельника оппозиция будет проводить акции, чтобы уточнить позицию политических сил, различных структур, общественных организаций по поводу предложенного противниками Пашиняна проекта заявления по Карабаху.
По словам вице-спикера, все политические силы, общественные организации, интеллигенция, вузы, академия наук должны выразить свою позицию по поводу этого документа, который оппозиция предложила рассмотреть 3 июня на внеочередном заседании парламента.
"Третьего июня станет водоразделом. Каждый должен определиться, если кто-то против этого документа, значит против народа. С 11.00 (10.00 мск) понедельника мы начинаем наши акции, предстоящие пять дней будут очень важными, а 3 июня мы пойдем в парламент", - сказал Сагателян.
Ранее вице-спикер заявил, что фракции "Армения" и "Честь" выступили с инициативой созыва внеочередного заседания парламента со своей повесткой, требуя, чтобы парламент выступил с четким заявлением, касающимся армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений.
Он отметил, что в проекте заявления будут обозначены "красные линии" армянской стороны, в частности, будет указано, что армянская сторона намерена поддерживать реализацию права народа Карабаха на самоопределение и международное признание. Оппозиция предлагает включить в документ положения о неприемлемости варианта урегулирования конфликта, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) может оказаться в составе Азербайджана, а также необходимости надежной сухопутной связи между Арменией и НКР.
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Оппозиционные фракции предлагают подтвердить, что Армения является гарантом безопасности и реализации права на самоопределение НКР, настоять на том, что делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы возможны после решения гуманитарных проблем, в частности "возвращения на родину армянских пленных", а также вывода азербайджанских войск с территории Армении. При делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы необходимо исключить нарушение территориальной целостности Армении, а в процессе налаживания армяно-турецких отношений недопустимы любые договоренности, которые поставят под сомнение факт геноцида армян, настаивают оппозиционные силы.
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
 
В миреАрменияНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджан
 
 
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