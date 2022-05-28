https://ria.ru/20220528/oppozitsiya-1791478959.html

Шествие оппозиции в Ереване завершилось

Шествие оппозиции в Ереване завершилось - РИА Новости, 28.05.2022

Шествие оппозиции в Ереване завершилось

Шествие армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, завершилось в Ереване, по словам вице-спикера парламента от фракции... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T23:10

2022-05-28T23:10

2022-05-28T23:10

в мире

армения

нагорно-карабахская республика

азербайджан

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ЕРЕВАН, 28 мая - РИА Новости. Шествие армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, завершилось в Ереване, по словам вице-спикера парламента от фракции "Армения" Ишхана Сагателяна, акции возобновятся в понедельник.Сагателян на митинге сторонников заявил, что начиная с понедельника оппозиция будет проводить акции, чтобы уточнить позицию политических сил, различных структур, общественных организаций по поводу предложенного противниками Пашиняна проекта заявления по Карабаху.По словам вице-спикера, все политические силы, общественные организации, интеллигенция, вузы, академия наук должны выразить свою позицию по поводу этого документа, который оппозиция предложила рассмотреть 3 июня на внеочередном заседании парламента.Ранее вице-спикер заявил, что фракции "Армения" и "Честь" выступили с инициативой созыва внеочередного заседания парламента со своей повесткой, требуя, чтобы парламент выступил с четким заявлением, касающимся армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений.Он отметил, что в проекте заявления будут обозначены "красные линии" армянской стороны, в частности, будет указано, что армянская сторона намерена поддерживать реализацию права народа Карабаха на самоопределение и международное признание. Оппозиция предлагает включить в документ положения о неприемлемости варианта урегулирования конфликта, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) может оказаться в составе Азербайджана, а также необходимости надежной сухопутной связи между Арменией и НКР.Оппозиционные фракции предлагают подтвердить, что Армения является гарантом безопасности и реализации права на самоопределение НКР, настоять на том, что делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы возможны после решения гуманитарных проблем, в частности "возвращения на родину армянских пленных", а также вывода азербайджанских войск с территории Армении. При делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы необходимо исключить нарушение территориальной целостности Армении, а в процессе налаживания армяно-турецких отношений недопустимы любые договоренности, которые поставят под сомнение факт геноцида армян, настаивают оппозиционные силы.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220528/orden-1791433365.html

армения

нагорно-карабахская республика

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, армения, нагорно-карабахская республика, азербайджан