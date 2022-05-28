16:29 28.05.2022 (обновлено: 16:35 28.05.2022)
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР минами калибром 120 мм
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР пятью минами калибром 120 миллиметров
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе жилого дома в ДНР, поврежденного в результате обстрела
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе жилого дома в ДНР, поврежденного в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска в 15.40 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.40 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.