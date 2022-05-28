https://ria.ru/20220528/narushenie-1790829388.html

Нарушение государственной границы СССР немецким пилотом Матиасом Рустом

Нарушение государственной границы СССР немецким пилотом Матиасом Рустом - РИА Новости, 28.05.2022

Нарушение государственной границы СССР немецким пилотом Матиасом Рустом

28 мая 1987 года, когда в СССР отмечался День пограничника, спортивный самолет американского производства "Сессна-172" нарушил воздушное пространство Советского РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T04:03

2022-05-28T04:03

2022-05-28T04:03

справки

матиас руст

безопасность

ссср

германия

москва

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28 мая 1987 года, когда в СССР отмечался День пограничника, спортивный самолет американского производства "Сессна-172" нарушил воздушное пространство Советского Союза и совершил посадку в Москве недалеко от Красной площади на Васильевском спуске. Нарушителем оказался пилот-любитель гражданин ФРГ Матиас Руст (Mathias Rust), 1968 года рождения. Его отец был бизнесменом, продававшим самолеты "Сессна". Матиас Руст в мае 1987 года арендовал в своем аэроклубе в Гамбурге (ФРГ) "Сессну-172Б Скайхок" (Cessna 172B Skyhawk) и стал готовиться к длительному полету. Для этого он удалил из кабины самолета все, кроме сиденья пилота, и установил на борту дополнительные топливные баки. 27 мая 1987 года он прилетел из Гамбурга в аэропорт Маальме, близ Хельсинки (Финляндия), где дозаправил самолет. В его полетных документах конечной точкой маршрута значился Стокгольм (Швеция), до которого обычного бака "Сессны-172" хватало с избытком. Наличие дополнительного топливного бака выглядело странным. Однако ничего противозаконного в этом не было. 28 мая 1987 года в 13.10, получив разрешение, Матиас Руст произвел взлет и направился по запланированному маршруту. Через 20 минут полета он вышел на связь с наземными службами, сообщил, что у него все в порядке, и попрощался. После этого выключил бортовую радиостанцию, круто развернул самолет в сторону Финского залива и начал снижение до высоты 80-100 метров, что обеспечило выход самолета из зоны наблюдения диспетчерского радара и скрыло истинный маршрут полета. На этой высоте Руст направился в расчетную точку Финского залива вблизи воздушной трассы Хельсинки – Москва. Развернув самолет в сторону первого наземного ориентира на побережье Советского Союза (сланцевый комбинат эстонского города Кохтла-Ярве с его дымами, которые видны за 100 километров) и сверив показания радиокомпаса с расчетными, он полетел к советской границе.Попытки финского диспетчера вновь связаться с самолетом успеха не имели, и он объявил воздушное судно терпящим бедствие. В предполагаемый район падения были направлены спасатели, которые обнаружили растекшееся по поверхности моря масляное пятно. В этом месте поиски продолжались несколько часов. Водолазы тщетно пытались отыскать на морском дне остатки моноплана. Позже Матиасу Русту предъявили счет на 100 тысяч долларов за "оказанные услуги". В 14.10 над территориальными водами Советского Союза дежурной радиолокационной ротой близ эстонского поселка Локса был обнаружен неопознанный легкомоторный самолет, который приближался к береговой черте. Его курс практически совпадал с направлением оживленной воздушной трассы Хельсинки – Москва, где в верхних эшелонах воздушного пространства находилось несколько гражданских самолетов. Поэтому борт Руста квалифицировали не как нарушителя границы, а всего лишь как нарушителя режима полетов. Руководству не стали догладывать о нем до полного выяснения ситуации, так как в этот момент над территорией Эстонии находилось не менее 10 легкомоторных самолетов самой различной ведомственной принадлежности, ни один из которых не был оборудован системой государственного опознавания. Только в 14.29 выяснилось, что гражданских самолетов малой авиации в этом районе нет, и объекту был присвоен код "чужой" и выдана информация о нем "наверх". В полную боевую готовность привели три дивизиона Ракетных войск. К этому времени по маршруту полета самолета Руста погода резко ухудшилась. Он снизился до нижней кромки облаков и изменил курс. В результате радиолокационный контакт с самолетом Руста был потерян.С аэродрома Тапа в тогдашней Эстонской ССР по тревоге подняли два дежурных истребителя МиГ-23. Пилот одного из них обнаружил "Сессну" и доложил своему командованию, что видит легкомоторный самолет типа "Як-12" с синей полосой на фюзеляже. Доклад летчика был принят, но остался без внимания. Посчитали, что обнаруженный самолет принадлежит одному из местных аэроклубов, где в это время осуществлялись плановые полеты.В 15.00 с аэродрома Громово (Ленинградская область) была поднята в воздух дежурная пара истребителей Су-15. Их получасовой поиск не дал результатов, так как истребителям категорически запрещалось спускаться в облака из соображений безопасности. Зенитные ракетные дивизионы также не смогли обнаружить самолет-нарушитель. И командующий армией, извещенный о происшествии, решил, что объект представлял собой плотную стаю птиц, которая потом рассыпалась. Об этом он и доложил на центральный командный пункт войск ПВО. В 15.05 самолет Руста в районе Ржева (Тверская область) вошел в воздушное пространство, которое контролировалось Московским округом ПВО. Его маршрут проходил через пилотажные зоны авиационного полка, где шли плановые полеты. В воздухе находилось примерно 12 истребителей. В это время, в соответствии с графиком, изменился код системы опознавания "Я свой". Обычно этот процесс занимает не больше одной-двух минут. Но именно в этот день он затянулся на целых 16. С командного пункта требовали немедленно разобраться с ситуацией. И тогда оперативный дежурный дал команду присвоить всем воздушным судам в зоне полетов признак "Я свой". В том числе и "Сессне" Руста. Таким образом, в 15.10 немецкий пилот, сам того не подозревая, временно получил легальную прописку в воздушном пространстве СССР.Спустя какое-то время, пролетая мимо Торжка (Тверская область), Матиас Руст оказался неподалеку от места крушения самолета Ту-22, где в тот момент работали спасатели и кружили вертолеты. Операторы локаторов тогда приняли медленную "Сессну" за один из вертолетов и в очередной раз не подняли тревогу. В 17.40 Руст попал в зону действия радаров московского аэропорта Шереметьево. В плане полетов самолет не значился. Он летел с нарушениями правил полета в зоне, связи с экипажем не было. Это серьезно угрожало безопасности воздушного движения в Московской авиационной зоне. До выяснения ситуации администрация аэропорта Шереметьево прекратила прием и отправку пассажирских лайнеров. При согласовании плана совместных действий с командованием Московского округа ПВО было принято решение о том, что гражданская авиационная администрация сама справится с нарушителем режима полетов. Но когда обнаружили, что нарушитель уже в районе городской черты Москвы, где полеты вообще запрещены, что-либо предпринимать было уже поздно. В 18.30 "Сессна" появилась над Ходынским полем в Москве, быстро приближаясь к центру города. Долетев до Красной площади, Руст сделал три безуспешных попытки приземлиться на нее. На площади находилось много людей. В 18.55 Матиас Руст приземлился на Москворецком мосту, преодолев расстояние 1220 километров за 5 часов 50 минут. Заметив снижающийся самолет, постовой службы ГАИ во избежание аварии на мосту включил красный свет светофора. Посадку на мосту Руст выполнил мастерски, попав в область между соседними поперечными растяжками контактной троллейбусной сети. Сами провода в этот день были сняты для ремонтных работ. Приземлившись, самолет плавно вырулил с моста на Васильевский спуск и докатился до храма Василия Блаженного. Выключив двигатель, Матиас Руст вышел из самолета, поставил колодки под шасси и принялся раздавать автографы. Вскоре его арестовали. В связи с пролетом Руста начались масштабные кадровые чистки в руководстве советских Вооруженных Сил, свои посты покинула большая группа высших военачальников. Своих должностей лишились министр обороны Сергей Соколов, главком войсками ПВО Александр Колдунов и еще около 300 офицеров. Одной из основных причин, по которой Матиас Руст благополучно добрался до Кремля, нарушив все правила международных полетов и законы здравого смысла, негласно считается рассогласованность и неразбериха в действиях неповоротливой машины советской ПВО. Офицеры на местах до последнего тянули время и не докладывали наверх даже после обнаружения нарушителя. Кроме того, отсутствовала слаженность при передаче цели между зонами. По мнению ряда исследователей, руки советских генералов ПВО в мае 1987 года были связаны приказами и международными обязательствами: даже когда самолет-нарушитель вели, сбивать его не решались. После инцидента с южнокорейским лайнером Boeing-747, вторгшимся в воздушное пространство СССР и сбитым советским истребителем над Сахалином в 1983 году, в советских войсках был издан приказ, запрещающий открывать огонь по пассажирским, транспортным и легкомоторным самолетам. Матиас Руст в сентябре 1987 года был осужден советским судом на четыре года заключения. Его судили по двум статьям: "Нарушение границы" и "Хулиганство". Адвокат Руста построил защиту на утверждении, что тот явился в Москву с миссией мира. Через 14 месяцев Матиаса Руста выпустили на свободу. Впоследствии в Германии он был осужден за другие противоправные действия. Свои денежные проблемы Матиас Руст решал с помощью покера. Однажды он выиграл 750 тысяч евро. Какое-то время Руст, не имея соответствующего образования, работал аналитиком в инвестиционной компании, куда он устроился с помощью одного из своих знакомых. В 2012 году в ФРГ вышел документальный фильм режиссера Габриэле Денеке (Gabriele Denecke) "Кремлевский летчик", посвященный полету Матиаса Руста. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, матиас руст, безопасность, ссср, германия, москва