На ВДНХ стартовал заключительный сезон мюзикла на воде "Сон в летнюю ночь"
В Москвариуме стартовал заключительный сезон мюзикла на воде "Сон в летнюю ночь"
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночьШоу "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Москвариуме на ВДНХ стартовал заключительный, четвертый сезон водного шоу "Сон в летнюю ночь", в котором участвуют цирковые артисты, спортсмены, певцы, танцоры и дрессированные животные.
Кузнец — не молодец
В мюзикле заняты более 100 артистов: воздушные гимнасты, синхронистки, певцы и танцоры. Они рассказывают зрителям сказку, вдохновленную старинными обрядами и праздником Ивана Купалы.
Действие происходит в деревне, расположенной недалеко от волшебного леса. Там раз в году распускаются цветы любви, которые даруют это чувство тем, кто обладает магическим растением. Однако войти в чащу и сорвать его может только Таисия — красавица с чистой душой.
Однажды она снова отправилась в заколдованный лес, чем разозлила хромого старого кузнеца Тихона. Он ни разу не получил от нее ни одного цветка, и очень рассердился из-за того, что в его жизни нет любви.
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночьШоу "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь
Шоу "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме
Тихон нарушает старинный запрет и сам отправляется в лес за "любовью", чем вызывает гнев духов, которые теперь грозятся отомстить людям.
Спасти всех предстоит дочери травника Асе и богатырю Богдану.
Поющий морж и красавицы-касатки
Главное украшение шоу — обитатели морей и океанов: сивучи, морж, дельфины, касатки.
"Сон в летнюю ночь" открывает номер морских львов-конферансье, которые "учат" зрителей правильно вести себя, а еще танцевать и хлопать.
Главным антагонистом оказывается обаятельная моржиха Лора, которая изображает волшебную пещеру и даже поет.
Финальный номер исполняют три касатки. Они выпрыгивают из воды и машут на прощание хвостами.
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь
Мюзикл "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме
1 из 3
Мюзикл "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночьШоу "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме
2 из 3
Шоу "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь
Спектакль "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме
3 из 3
Спектакль "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь
1 из 3
Мюзикл "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь
2 из 3
Шоу "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь
3 из 3
Спектакль "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь
Зрелище создают эффекты
Проекции, дым, туман и даже ароматы океана используют создатели шоу, чтобы погрузить зрителей в атмосферу магического леса. Для этого в зале, рассчитанном на 2300 мест, установили более 50 различных приборов.
За их работой следят сотни мастеров по спецэффекам, которые ставили шоу и цирковые программы мирового уровня.
Показы заключительного сезона "Сон в летнюю ночь" пройдут до 11 сентября.