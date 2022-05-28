https://ria.ru/20220528/myuzikl-1791391055.html

На ВДНХ стартовал заключительный сезон мюзикла на воде "Сон в летнюю ночь"

На ВДНХ стартовал заключительный сезон мюзикла на воде "Сон в летнюю ночь" - РИА Новости, 28.05.2022

На ВДНХ стартовал заключительный сезон мюзикла на воде "Сон в летнюю ночь"

В Москвариуме на ВДНХ стартовал заключительный, четвертый сезон водного шоу "Сон в летнюю ночь", в котором участвуют цирковые артисты, спортсмены, певцы,... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T12:45

2022-05-28T12:45

2022-05-28T12:45

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Москвариуме на ВДНХ стартовал заключительный, четвертый сезон водного шоу "Сон в летнюю ночь", в котором участвуют цирковые артисты, спортсмены, певцы, танцоры и дрессированные животные.Кузнец — не молодецВ мюзикле заняты более 100 артистов: воздушные гимнасты, синхронистки, певцы и танцоры. Они рассказывают зрителям сказку, вдохновленную старинными обрядами и праздником Ивана Купалы.Действие происходит в деревне, расположенной недалеко от волшебного леса. Там раз в году распускаются цветы любви, которые даруют это чувство тем, кто обладает магическим растением. Однако войти в чащу и сорвать его может только Таисия — красавица с чистой душой.Однажды она снова отправилась в заколдованный лес, чем разозлила хромого старого кузнеца Тихона. Он ни разу не получил от нее ни одного цветка, и очень рассердился из-за того, что в его жизни нет любви.Тихон нарушает старинный запрет и сам отправляется в лес за "любовью", чем вызывает гнев духов, которые теперь грозятся отомстить людям.Спасти всех предстоит дочери травника Асе и богатырю Богдану. Поющий морж и красавицы-касаткиГлавное украшение шоу — обитатели морей и океанов: сивучи, морж, дельфины, касатки."Сон в летнюю ночь" открывает номер морских львов-конферансье, которые "учат" зрителей правильно вести себя, а еще танцевать и хлопать.Главным антагонистом оказывается обаятельная моржиха Лора, которая изображает волшебную пещеру и даже поет.Финальный номер исполняют три касатки. Они выпрыгивают из воды и машут на прощание хвостами.Зрелище создают эффекты Проекции, дым, туман и даже ароматы океана используют создатели шоу, чтобы погрузить зрителей в атмосферу магического леса. Для этого в зале, рассчитанном на 2300 мест, установили более 50 различных приборов.За их работой следят сотни мастеров по спецэффекам, которые ставили шоу и цирковые программы мирового уровня.Показы заключительного сезона "Сон в летнюю ночь" пройдут до 11 сентября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

москва, вднх, животные, новости культуры, что посмотреть , куда сходить