Рейтинг@Mail.ru
На ВДНХ стартовал заключительный сезон мюзикла на воде "Сон в летнюю ночь" - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220528/myuzikl-1791391055.html
На ВДНХ стартовал заключительный сезон мюзикла на воде "Сон в летнюю ночь"
На ВДНХ стартовал заключительный сезон мюзикла на воде "Сон в летнюю ночь" - РИА Новости, 28.05.2022
На ВДНХ стартовал заключительный сезон мюзикла на воде "Сон в летнюю ночь"
В Москвариуме на ВДНХ стартовал заключительный, четвертый сезон водного шоу "Сон в летнюю ночь", в котором участвуют цирковые артисты, спортсмены, певцы,... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T12:45
2022-05-28T12:45
культура
москва
вднх
животные
новости культуры
что посмотреть
куда сходить
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791397443_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_1cdf097e2fd0cf8113c93fcab0e696af.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Москвариуме на ВДНХ стартовал заключительный, четвертый сезон водного шоу "Сон в летнюю ночь", в котором участвуют цирковые артисты, спортсмены, певцы, танцоры и дрессированные животные.Кузнец — не молодецВ мюзикле заняты более 100 артистов: воздушные гимнасты, синхронистки, певцы и танцоры. Они рассказывают зрителям сказку, вдохновленную старинными обрядами и праздником Ивана Купалы.Действие происходит в деревне, расположенной недалеко от волшебного леса. Там раз в году распускаются цветы любви, которые даруют это чувство тем, кто обладает магическим растением. Однако войти в чащу и сорвать его может только Таисия — красавица с чистой душой.Однажды она снова отправилась в заколдованный лес, чем разозлила хромого старого кузнеца Тихона. Он ни разу не получил от нее ни одного цветка, и очень рассердился из-за того, что в его жизни нет любви.Тихон нарушает старинный запрет и сам отправляется в лес за "любовью", чем вызывает гнев духов, которые теперь грозятся отомстить людям.Спасти всех предстоит дочери травника Асе и богатырю Богдану. Поющий морж и красавицы-касаткиГлавное украшение шоу — обитатели морей и океанов: сивучи, морж, дельфины, касатки."Сон в летнюю ночь" открывает номер морских львов-конферансье, которые "учат" зрителей правильно вести себя, а еще танцевать и хлопать.Главным антагонистом оказывается обаятельная моржиха Лора, которая изображает волшебную пещеру и даже поет.Финальный номер исполняют три касатки. Они выпрыгивают из воды и машут на прощание хвостами.Зрелище создают эффекты Проекции, дым, туман и даже ароматы океана используют создатели шоу, чтобы погрузить зрителей в атмосферу магического леса. Для этого в зале, рассчитанном на 2300 мест, установили более 50 различных приборов.За их работой следят сотни мастеров по спецэффекам, которые ставили шоу и цирковые программы мирового уровня.Показы заключительного сезона "Сон в летнюю ночь" пройдут до 11 сентября.
https://ria.ru/20220528/theater-1791236285.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791397443_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_9a93ebb846d612d4da320e258a04076a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, вднх, животные, новости культуры, что посмотреть , куда сходить
12:45 28.05.2022
 
На ВДНХ стартовал заключительный сезон мюзикла на воде "Сон в летнюю ночь"

В Москвариуме стартовал заключительный сезон мюзикла на воде "Сон в летнюю ночь"

© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночьШоу "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме
Шоу Сон в летнюю ночь в Москвариуме
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Москвариуме на ВДНХ стартовал заключительный, четвертый сезон водного шоу "Сон в летнюю ночь", в котором участвуют цирковые артисты, спортсмены, певцы, танцоры и дрессированные животные.

Кузнец — не молодец

В мюзикле заняты более 100 артистов: воздушные гимнасты, синхронистки, певцы и танцоры. Они рассказывают зрителям сказку, вдохновленную старинными обрядами и праздником Ивана Купалы.
Действие происходит в деревне, расположенной недалеко от волшебного леса. Там раз в году распускаются цветы любви, которые даруют это чувство тем, кто обладает магическим растением. Однако войти в чащу и сорвать его может только Таисия — красавица с чистой душой.
Однажды она снова отправилась в заколдованный лес, чем разозлила хромого старого кузнеца Тихона. Он ни разу не получил от нее ни одного цветка, и очень рассердился из-за того, что в его жизни нет любви.
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночьШоу "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме
Шоу Сон в летнюю ночь в Москвариуме
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь
Шоу "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме
Тихон нарушает старинный запрет и сам отправляется в лес за "любовью", чем вызывает гнев духов, которые теперь грозятся отомстить людям.
Спасти всех предстоит дочери травника Асе и богатырю Богдану.

Поющий морж и красавицы-касатки

Главное украшение шоу — обитатели морей и океанов: сивучи, морж, дельфины, касатки.
"Сон в летнюю ночь" открывает номер морских львов-конферансье, которые "учат" зрителей правильно вести себя, а еще танцевать и хлопать.
Главным антагонистом оказывается обаятельная моржиха Лора, которая изображает волшебную пещеру и даже поет.
Финальный номер исполняют три касатки. Они выпрыгивают из воды и машут на прощание хвостами.
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь

Мюзикл "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме

Шоу Сон в летнюю ночь в Москвариуме
1 из 3

Мюзикл "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме

© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночьШоу "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме
Шоу Сон в летнюю ночь в Москвариуме
2 из 3
Шоу "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь

Спектакль "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме

Шоу Сон в летнюю ночь в Москвариуме
3 из 3

Спектакль "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме

© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь
1 из 3

Мюзикл "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме

© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь
2 из 3
Шоу "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь
3 из 3

Спектакль "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме

© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь

Зрелище создают эффекты

Проекции, дым, туман и даже ароматы океана используют создатели шоу, чтобы погрузить зрителей в атмосферу магического леса. Для этого в зале, рассчитанном на 2300 мест, установили более 50 различных приборов.
За их работой следят сотни мастеров по спецэффекам, которые ставили шоу и цирковые программы мирового уровня.
Показы заключительного сезона "Сон в летнюю ночь" пройдут до 11 сентября.
Актриса Яна Соболевская в роли Изабель в сцене из спектакля Обратная сторона медали в постановке режиссера Эльдара Трамова в театре им. Е. Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
05:40Культура
В Вахтанговском театре прошла премьера спектакля по пьесе Флориана Зеллера
 
КультураМоскваВДНХЖивотныеНовости культурычто посмотретькуда сходить
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала