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Кожемяко заявил, что рад быть включенным в список "Миротворца" - РИА Новости, 28.05.2022
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Кожемяко заявил, что рад быть включенным в список "Миротворца"
Кожемяко заявил, что рад быть включенным в список "Миротворца" - РИА Новости, 28.05.2022
Кожемяко заявил, что рад быть включенным в список "Миротворца"
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что его внесли в список украинского сайта "Миротворец" и он искренне рад присоединиться к людям, внесенным в... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T08:43
2022-05-28T08:43
россия
приморский край
олег кожемяко
донбасс
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
обсе
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что его внесли в список украинского сайта "Миротворец" и он искренне рад присоединиться к людям, внесенным в базу ресурса."Только что узнал, что меня внесли в сайт "Миротворец" на Украине за то, что побывал в Донбассе... Ездили и будем ездить... На этом незаконном сайте очень много достойных людей, поэтому искренне рад к ним присоединиться, служу России", - сказал Кожемяко в видеообращении в Telegram.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20220505/savenkova-1787116922.html
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приморский край
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россия, приморский край, олег кожемяко, донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, дунья миятович, мария захарова, в мире
08:43 28.05.2022
 
Кожемяко заявил, что рад быть включенным в список "Миротворца"

Губернатор Приморья Кожемяко заявил, что искренне рад присоединиться к списку "Миротворца"

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что его внесли в список украинского сайта "Миротворец" и он искренне рад присоединиться к людям, внесенным в базу ресурса.
"Только что узнал, что меня внесли в сайт "Миротворец" на Украине за то, что побывал в Донбассе... Ездили и будем ездить... На этом незаконном сайте очень много достойных людей, поэтому искренне рад к ним присоединиться, служу России", - сказал Кожемяко в видеообращении в Telegram.
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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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РоссияПриморский крайОлег КожемякоДонбассУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОБСЕДунья МиятовичМария ЗахароваВ мире
 
 
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