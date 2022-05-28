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Российская артиллерия поразила 57 пунктов управления ВСУ
Российская артиллерия поразила 57 пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 28.05.2022
Российская артиллерия поразила 57 пунктов управления ВСУ
Российские ракетные войска и артиллерия поразили еще 42 украинских артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, сообщил официальный... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T11:53
2022-05-28T11:53
2022-05-28T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили еще 42 украинских артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков"Ракетными войсками и артиллерией поражены 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 42 украинских артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, две батареи реактивных систем залпового огня "Град", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
Российская артиллерия поразила 57 пунктов управления ВСУ
Минобороны: российские ракетные войска и артиллерия поразили две батареи "Градов" ВСУ