https://ria.ru/20220528/minoborony-1791388161.html

Российская артиллерия поразила 57 пунктов управления ВСУ

Российская артиллерия поразила 57 пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 28.05.2022

Российская артиллерия поразила 57 пунктов управления ВСУ

Российские ракетные войска и артиллерия поразили еще 42 украинских артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, сообщил официальный... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T11:53

2022-05-28T11:53

2022-05-28T11:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили еще 42 украинских артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков"Ракетными войсками и артиллерией поражены 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 42 украинских артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, две батареи реактивных систем залпового огня "Град", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

https://ria.ru/20220528/pvo-1791385503.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков