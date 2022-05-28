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Российская артиллерия поразила 57 пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 28.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/minoborony-1791388161.html
Российская артиллерия поразила 57 пунктов управления ВСУ
Российская артиллерия поразила 57 пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 28.05.2022
Российская артиллерия поразила 57 пунктов управления ВСУ
Российские ракетные войска и артиллерия поразили еще 42 украинских артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, сообщил официальный... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T11:53
2022-05-28T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили еще 42 украинских артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков"Ракетными войсками и артиллерией поражены 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 42 украинских артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, две батареи реактивных систем залпового огня "Град", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.
https://ria.ru/20220528/pvo-1791385503.html
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в мире, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:53 28.05.2022
 
Российская артиллерия поразила 57 пунктов управления ВСУ

Минобороны: российские ракетные войска и артиллерия поразили две батареи "Градов" ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении
Зенитный ракетный комплекс Бук-МЗ Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили еще 42 украинских артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 42 украинских артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, две батареи реактивных систем залпового огня "Град", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.
Конашенков: В ДНР перехвачена украинская баллистическая ракета Точка-У - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
11:42Специальная военная операция на Украине
Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в районе Запорожья
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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