https://ria.ru/20220528/mid-1791431357.html

В МИД дали оценку союзу Белоруссии и России

В МИД дали оценку союзу Белоруссии и России - РИА Новости, 28.05.2022

В МИД дали оценку союзу Белоруссии и России

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Союзное государство Минска и Москвы будет образцом межгосударственного объединения XXI века. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T16:47

2022-05-28T16:47

2022-05-28T16:47

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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Союзное государство Минска и Москвы будет образцом межгосударственного объединения XXI века.Как сообщила пресс-служба посольства России в Белоруссии, данное заявление Грызлов сделал во время посещения с рабочим визитом Полоцка, где принял участие в торжествах, приуроченных к 1160-летию города."В ноябре прошлого года состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко дали мощный импульс развитию нашего Союзного государства. Были утверждены основные направления реализации положений договора о Союзном государстве. Оно будет образцом межгосударственного объединения XXI века", - сказал посол.По информации пресс-службы, в ходе визита глава российской дипмиссии ознакомился с интерактивным историко-образовательным проектом "Ганза. Союз сквозь века", посетил торжественную церемонию открытия празднования Дня города и награждения лауреатов премии "Почётный гражданин города Полоцка".Грызлов поздравил участников и гостей праздничных мероприятий с Днём города и вручил председателю Полоцкого районного исполкома Игорю Марковичу памятный подарок — картину Анатолия Лукашёнка "Царь Алексей Михайлович и монах Симеон Полоцкий в келье Богоявленского монастыря".Как отметили в пресс-службе, в рамках программы рабочей поездки Грызлов встретился с председателем Полоцкого районного исполнительного комитета Марковичем и ректором Полоцкого государственного университета Олегом Романовым.

https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790914908.html

https://ria.ru/20220525/belorussiya-1790559206.html

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в мире, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, полоцк, борис грызлов