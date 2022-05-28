https://ria.ru/20220528/magistratura-1791397780.html

Путин подписал закон о дополнительных бюджетных местах для магистров

Путин подписал закон о дополнительных бюджетных местах для магистров - РИА Новости, 28.05.2022

Путин подписал закон о дополнительных бюджетных местах для магистров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на выделение дополнительных бюджетных мест по приоритетным для российской экономики... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T12:35

2022-05-28T12:35

2022-05-28T12:35

россия

общество

образование

правительство рф

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на выделение дополнительных бюджетных мест по приоритетным для российской экономики программам магистратуры.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ был разработан в целях исполнения поручения главы правительства Михаила Мишустина о мерах поддержки экономики РФ в условиях внешнего санкционного давления.Законом предусматривается возможность выделить дополнительные бюджетные места по программам обучения магистров, пересмотрев контрольные цифры приема по этим направлениям.Подчеркивалось, что, "принимая во внимание непростую экономическую ситуацию, важно предоставить гражданам возможность получения высшего образования по программам магистратуры за счет средств федерального бюджета, в том числе с учетом того, что такое обучение даст обучающимся право получать государственную академическую стипендию, а также претендовать на получение места в общежитии".

https://ria.ru/20220409/magistratura-1782357830.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, образование, правительство рф, михаил мишустин, владимир путин