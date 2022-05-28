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Путин подписал закон о дополнительных бюджетных местах для магистров - РИА Новости, 28.05.2022
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Путин подписал закон о дополнительных бюджетных местах для магистров
Путин подписал закон о дополнительных бюджетных местах для магистров - РИА Новости, 28.05.2022
Путин подписал закон о дополнительных бюджетных местах для магистров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на выделение дополнительных бюджетных мест по приоритетным для российской экономики... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T12:35
2022-05-28T12:35
россия
общество
образование
правительство рф
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на выделение дополнительных бюджетных мест по приоритетным для российской экономики программам магистратуры.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ был разработан в целях исполнения поручения главы правительства Михаила Мишустина о мерах поддержки экономики РФ в условиях внешнего санкционного давления.Законом предусматривается возможность выделить дополнительные бюджетные места по программам обучения магистров, пересмотрев контрольные цифры приема по этим направлениям.Подчеркивалось, что, "принимая во внимание непростую экономическую ситуацию, важно предоставить гражданам возможность получения высшего образования по программам магистратуры за счет средств федерального бюджета, в том числе с учетом того, что такое обучение даст обучающимся право получать государственную академическую стипендию, а также претендовать на получение места в общежитии".
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россия, общество, образование, правительство рф, михаил мишустин, владимир путин
12:35 28.05.2022
 
Путин подписал закон о дополнительных бюджетных местах для магистров

Путин подписал закон о дополнительных бюджетных местах по программам магистратуры

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтуденты занимаются в библиотеке
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на выделение дополнительных бюджетных мест по приоритетным для российской экономики программам магистратуры.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Острые углы магистратуры: студенты откровенно рассказали о поступлении
Документ был разработан в целях исполнения поручения главы правительства Михаила Мишустина о мерах поддержки экономики РФ в условиях внешнего санкционного давления.
Законом предусматривается возможность выделить дополнительные бюджетные места по программам обучения магистров, пересмотрев контрольные цифры приема по этим направлениям.
Подчеркивалось, что, "принимая во внимание непростую экономическую ситуацию, важно предоставить гражданам возможность получения высшего образования по программам магистратуры за счет средств федерального бюджета, в том числе с учетом того, что такое обучение даст обучающимся право получать государственную академическую стипендию, а также претендовать на получение места в общежитии".
 
РоссияОбществоОбразованиеПравительство РФМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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