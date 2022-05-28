https://ria.ru/20220528/kredity-1791364883.html

Сбербанк снижает ставки по вкладам в рублях и по потребительским кредитам

Сбербанк снижает ставки по вкладам в рублях и по потребительским кредитам - РИА Новости, 28.05.2022

Сбербанк снижает ставки по вкладам в рублях и по потребительским кредитам

Сбербанк уменьшил ставки по рублевым вкладам, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T09:08

2022-05-28T09:08

2022-05-28T12:18

экономика

россия

сбербанк россии

ипотека

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сбербанк уменьшил ставки по рублевым вкладам, сообщается на сайте компании.Теперь максимальная доходность составит 9,5% вместо 12%.Вместе с этим банк снизил ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта."Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту составляет 15,9% годовых", — заявили в организации.А с 30 мая Сбербанк снизит стоимость ипотеки до 3,3 процентного пункта в зависимости от программы.При этом минимальная ставка по базовым ипотечным программам на покупку готового и строящегося жилья уменьшится на три процентных пункта — до 10,9%. Также банк снизит размер первоначального взноса по некоторым программам.В конце февраля, после начала военной спецоперации на Украине и нового витка антироссийских санкций со стороны США и их союзников, ключевую ставку повысили сразу на 10,5 процентного пункта — до рекордных 20 процентов. Однако уже к концу апреля показатель снизили до 14 процентов годовых.На последнем внеплановом заседании регулятора 26 мая ее снизили до 11 процентов.

https://ria.ru/20220429/strakhovka-1786179944.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, сбербанк россии, ипотека