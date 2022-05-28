https://ria.ru/20220528/kosmos-1791383941.html

Рогозин рассказал, как ускорить разработку новых космических кораблей

Рогозин рассказал, как ускорить разработку новых космических кораблей - РИА Новости, 28.05.2022

Рогозин рассказал, как ускорить разработку новых космических кораблей

Россия может выпустить инвестиционные деньги вместо своих замороженных за рубежом активов, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T11:29

2022-05-28T11:29

2022-05-28T16:25

космос - риа наука

дмитрий рогозин

экономика

россия

роскосмос

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россия может выпустить инвестиционные деньги вместо своих замороженных за рубежом активов, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, они стали бы "эквивалентом денег, которые под замком и не работают в экономике". Их можно было бы дать промышленности под самые перспективные проекты."Эта сумма как бы арестована нашими врагами, хотя по сути дела она находилась в их распоряжении именно для того, чтобы в каком-то смысле балансировать мировую экономику и даже помогать с их внутренним долгом, как это ни парадоксально", — сказал он.Часть из этой эмиссии могла бы ускорить разработку проектов "Роскосмоса"."Если "Роскосмос" получит из этой суммы хотя бы один триллион рублей на определенный период, это для нас резкое форсирование всех самых ключевых программ", — сказал он.В частности, это могло бы подтолкнуть создание новой перспективной транспортной системы — космического буксира с ядерной энергоустановкой "Зевс".По его словам, у России есть колоссальный резерв.Западные страны приняли несколько пакетов ограничений против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Основная часть из них коснулась банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, часть брендов заявила о прекращении работы в России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220526/putin-1790841674.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/stantsiya-1790986871.html

https://ria.ru/20220525/soglashenie-1790698562.html

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космос - риа наука, дмитрий рогозин, экономика, россия, роскосмос