https://ria.ru/20220528/koronavirus-1791382161.html
В Москве за сутки госпитализировали 133 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 133 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 133 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 267 случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T11:10
2022-05-28T11:10
2022-05-28T11:10
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 267 случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 267, госпитализированы - 133 человек, выздоровел - 221 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 319 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 2 769 901 случай коронавируса, выздоровели 2 578 937 человек, умерли 43 697 человек.
https://ria.ru/20220528/koronavirus-1791380846.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 133 пациента с COVID-19
За сутки в Москве выявили 267 случаев COVID-19, умерли 13 человек