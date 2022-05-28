https://ria.ru/20220528/koronavirus-1791382161.html

В Москве за сутки госпитализировали 133 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 133 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2022

В Москве за сутки госпитализировали 133 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 267 случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T11:10

2022-05-28T11:10

2022-05-28T11:10

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 267 случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 267, госпитализированы - 133 человек, выздоровел - 221 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 319 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 2 769 901 случай коронавируса, выздоровели 2 578 937 человек, умерли 43 697 человек.

https://ria.ru/20220528/koronavirus-1791380846.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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