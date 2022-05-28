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Антонов поздравил бывшего госсекретаря США Киссинджера с 99-летием
Антонов поздравил бывшего госсекретаря США Киссинджера с 99-летием - РИА Новости, 28.05.2022
Антонов поздравил бывшего госсекретаря США Киссинджера с 99-летием
Российский посол в США Анатолий Антонов поздравил бывшего госсекретаря Генри Киссинджера с 99-летием, отметив его выдающуюся стратегическую дальновидность. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T07:10
2022-05-28T07:10
2022-05-28T07:10
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российский посол в США Анатолий Антонов поздравил бывшего госсекретаря Генри Киссинджера с 99-летием, отметив его выдающуюся стратегическую дальновидность.Антонов отметил, что посольство России высоко ценит "выдающуюся стратегическую дальновидность" Киссинджера и внимательно следит за его публичными выступлениями.Киссинджер, возглавлявший госдепартамент с 1973 по 1977 годы, ранее призвал Запад повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией.
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в мире, россия, анатолий антонов, генри киссинджер, сша, москва, украина
Антонов поздравил бывшего госсекретаря США Киссинджера с 99-летием
Посол Антонов поздравил Киссинджера с 99-летием, отметив его стратегическую дальновидность