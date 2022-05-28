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Антонов поздравил бывшего госсекретаря США Киссинджера с 99-летием - РИА Новости, 28.05.2022
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Антонов поздравил бывшего госсекретаря США Киссинджера с 99-летием
Антонов поздравил бывшего госсекретаря США Киссинджера с 99-летием - РИА Новости, 28.05.2022
Антонов поздравил бывшего госсекретаря США Киссинджера с 99-летием
Российский посол в США Анатолий Антонов поздравил бывшего госсекретаря Генри Киссинджера с 99-летием, отметив его выдающуюся стратегическую дальновидность. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T07:10
2022-05-28T07:10
в мире
россия
анатолий антонов
генри киссинджер
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российский посол в США Анатолий Антонов поздравил бывшего госсекретаря Генри Киссинджера с 99-летием, отметив его выдающуюся стратегическую дальновидность.Антонов отметил, что посольство России высоко ценит "выдающуюся стратегическую дальновидность" Киссинджера и внимательно следит за его публичными выступлениями.Киссинджер, возглавлявший госдепартамент с 1973 по 1977 годы, ранее призвал Запад повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией.
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в мире, россия, анатолий антонов, генри киссинджер, сша, москва, украина
07:10 28.05.2022
 
Антонов поздравил бывшего госсекретаря США Киссинджера с 99-летием

Посол Антонов поздравил Киссинджера с 99-летием, отметив его стратегическую дальновидность

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкБывший госсекретарь США Генри Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российский посол в США Анатолий Антонов поздравил бывшего госсекретаря Генри Киссинджера с 99-летием, отметив его выдающуюся стратегическую дальновидность.
"Примите мои самые сердечные поздравления по случаю вашего 99-летия! Вы — истинный гигант среди дипломатов и политиков по всему миру. Ваш богатейший опыт теоретика и практика в сфере внешней политики не поддается никакому сравнению, а ваши взгляды – уникальны, побуждают к размышлениям и отличаются новаторством", — говорится в заявлении российского посла, которое опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.
Антонов отметил, что посольство России высоко ценит "выдающуюся стратегическую дальновидность" Киссинджера и внимательно следит за его публичными выступлениями.
Киссинджер, возглавлявший госдепартамент с 1973 по 1977 годы, ранее призвал Запад повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией.
 
В миреРоссияАнатолий АнтоновГенри КиссинджерСШАМоскваУкраина
 
 
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