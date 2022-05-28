Антонов поздравил бывшего госсекретаря США Киссинджера с 99-летием

"Примите мои самые сердечные поздравления по случаю вашего 99-летия! Вы — истинный гигант среди дипломатов и политиков по всему миру. Ваш богатейший опыт теоретика и практика в сфере внешней политики не поддается никакому сравнению, а ваши взгляды – уникальны, побуждают к размышлениям и отличаются новаторством", — говорится в заявлении российского посла, которое опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.