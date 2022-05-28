https://ria.ru/20220528/izbienie-1791384916.html

Воспитательницу детсада в Одинцово заподозрили в избиении детей

Воспитательницу детсада в Одинцово заподозрили в избиении детей - РИА Новости, 28.05.2022

Воспитательницу детсада в Одинцово заподозрили в избиении детей

Уголовное дело возбудили из-за воспитательницы детсада в подмосковном Одинцово, подозреваемой в избиении двух трехлетних детей, сообщается на сайте ГСУСК России РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T11:38

2022-05-28T11:38

2022-05-28T11:38

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

одинцово

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили из-за воспитательницы детсада в подмосковном Одинцово, подозреваемой в избиении двух трехлетних детей, сообщается на сайте ГСУСК России по Московской области.Накануне сообщалось, что, по появившейся в СМИ информации, в одном из муниципальных детских садов Одинцово воспитательница избила двух малолетних детей. В публикациях также отмечалось, что пострадавших от побоев детей может быть больше. Следователи и прокуроры начали проверки."Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в одном из общеобразовательных дошкольных учреждений, расположенных в городе Одинцово", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220519/arest-1789496308.html

россия

московская область (подмосковье)

одинцово

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, московская область (подмосковье), происшествия, одинцово