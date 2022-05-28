https://ria.ru/20220528/izbienie-1791384916.html
Воспитательницу детсада в Одинцово заподозрили в избиении детей
Воспитательницу детсада в Одинцово заподозрили в избиении детей - РИА Новости, 28.05.2022
Воспитательницу детсада в Одинцово заподозрили в избиении детей
Уголовное дело возбудили из-за воспитательницы детсада в подмосковном Одинцово, подозреваемой в избиении двух трехлетних детей, сообщается на сайте ГСУСК России РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T11:38
2022-05-28T11:38
2022-05-28T11:38
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
одинцово
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили из-за воспитательницы детсада в подмосковном Одинцово, подозреваемой в избиении двух трехлетних детей, сообщается на сайте ГСУСК России по Московской области.Накануне сообщалось, что, по появившейся в СМИ информации, в одном из муниципальных детских садов Одинцово воспитательница избила двух малолетних детей. В публикациях также отмечалось, что пострадавших от побоев детей может быть больше. Следователи и прокуроры начали проверки."Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в одном из общеобразовательных дошкольных учреждений, расположенных в городе Одинцово", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220519/arest-1789496308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), происшествия, одинцово
Воспитательницу детсада в Одинцово заподозрили в избиении детей
Воспитательницу детсада в Одинцово заподозрили в избиении двух трехлетних детей