https://ria.ru/20220528/issledovaniya-1791354485.html
В Арктике возобновят исследования на платформе "Северный полюс"
В Арктике возобновят исследования на платформе "Северный полюс" - РИА Новости, 28.05.2022
В Арктике возобновят исследования на платформе "Северный полюс"
На ледостойкой самодвижущейся платформе (ЛСП) "Северный полюс" возобновят исследования в области изменения климата, рассказал РИА Новости директор Арктического... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T03:13
2022-05-28T03:13
2022-05-28T09:10
владимир путин
россия
северный ледовитый океан
арктика
общество
северный полюс (дрейфующая станция)
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На ледостойкой самодвижущейся платформе (ЛСП) "Северный полюс" возобновят исследования в области изменения климата, рассказал РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.Он напомнил, что последнюю экспедицию на дрейфующей станции в 2013 году пришлось прекратить из-за последствий изменения климата. Экипаж станции "Северный полюс — 40" начал работу в октябре 2012 года. Ему пришлось завершить исследования на три месяца раньше намеченного срока."Лед был недостаточно крепкий, пришлось срочно эвакуироваться", — пояснил собеседник агентства.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля обеспечить завершение работ по строительству и вводу в эксплуатацию этой платформы.ЛСП "Северный полюс" обладает функционалом научно-исследовательского центра. Эта платформа предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане. Ранее для полярных экспедиций использовали дрейфующие льды, ученые организовывали на них научные станции. Впервые подобную высадку с последующей зимовкой провели советские специалисты в 1937 году. Экспедиция называлась "Северный полюс".Новая ЛСП сможет самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до десяти узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Научный центр "Северного полюса" оборудуют современной лабораторией, средствами бесперебойной связи. Также ЛСП оснастят взлетно-посадочной площадкой для вертолетов Ми-8.Длина платформы составляет 83,1 метра, ширина — 22,5 метра, водоизмещение — около 10,4 тысячи тонн. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал — 34 человека.
https://ria.ru/20220527/rgo-1791329156.html
https://ria.ru/20220527/arktika-1791003108.html
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владимир путин, россия, северный ледовитый океан, арктика, общество, северный полюс (дрейфующая станция)
03:13 28.05.2022 (обновлено: 09:10 28.05.2022)
В Арктике возобновят исследования на платформе "Северный полюс"
В Арктике возобновятся регулярные климатические исследования на платформе "Северный полюс"
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На ледостойкой самодвижущейся платформе (ЛСП) "Северный полюс" возобновят исследования в области изменения климата, рассказал РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.
"Проект программы исследований готов, за основу был взят весь опыт проведенных ранее исследований в Арктике на дрейфующих станциях. Основной вектор будет направлен на проведение комплекса метеорологических наблюдений. Мы возобновляем регулярные прямые наблюдения в Арктике спустя почти десять лет", — сказал Макаров.
Он напомнил, что последнюю экспедицию на дрейфующей станции в 2013 году пришлось прекратить из-за последствий изменения климата. Экипаж станции "Северный полюс — 40" начал работу в октябре 2012 года. Ему пришлось завершить исследования на три месяца раньше намеченного срока.
"Лед был недостаточно крепкий, пришлось срочно эвакуироваться", — пояснил собеседник агентства.
Ранее президент России
Владимир Путин поручил правительству до 1 июля обеспечить завершение работ по строительству и вводу в эксплуатацию этой платформы.
ЛСП "Северный полюс" обладает функционалом научно-исследовательского центра. Эта платформа предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане
. Ранее для полярных экспедиций использовали дрейфующие льды, ученые организовывали на них научные станции. Впервые подобную высадку с последующей зимовкой провели советские специалисты в 1937 году. Экспедиция называлась "Северный полюс".
Новая ЛСП сможет самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до десяти узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Научный центр "Северного полюса" оборудуют современной лабораторией, средствами бесперебойной связи. Также ЛСП оснастят взлетно-посадочной площадкой для вертолетов Ми-8
.
Длина платформы составляет 83,1 метра, ширина — 22,5 метра, водоизмещение — около 10,4 тысячи тонн. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал — 34 человека.