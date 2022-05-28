https://ria.ru/20220528/ekonomiya-1791347456.html

Россиянам рассказали, как сэкономить мобильный трафик

Россиянам рассказали, как сэкономить мобильный трафик - РИА Новости, 28.05.2022

Россиянам рассказали, как сэкономить мобильный трафик

Что обычно "съедает" мобильный трафик и как его сэкономить, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по телекоммуникациям, руководитель агентства... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T02:15

2022-05-28T02:15

2022-05-28T02:15

технологии

общество

россия

сергей половников

telegram (приложение)

content-review

интернет

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Что обычно "съедает" мобильный трафик и как его сэкономить, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по телекоммуникациям, руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.Пользуясь для общения социальными сетями и мессенджерами, владелец смартфона расходует довольно скромные объемы оплаченного мобильного трафика, отметил Половников. Просмотр новостей тоже не слишком сильно меняет картину. Те мегабайты, которые "съедаются" при чтении публикаций в интернете или при переписке, находятся в рамках "статистической погрешности", считает эксперт.По его словам, если вы стали расходовать намного больше мобильного трафика, чем раньше, значит, вы стали чаще смотреть видео."Большая часть мобильного трафика приходится на видео, на его просмотр, скажем, на YouTube, Rutube, VK, в "Дзене" и в онлайн-кинотеатрах", — пояснил Половников.Чтобы сэкономить трафик, стоит обратить внимание на те варианты, которые предлагают мобильные операторы, продолжил он. Например, есть тарифные планы, предусматривающие безлимитное подключение к каким-то платформам, добавил эксперт.Кроме того, можно использовать городской Wi-Fi для просмотра видео, но скорость интернета при этом бывает невысокой, предупредил эксперт.

https://ria.ru/20220517/zaryadka-1788920234.html

https://ria.ru/20220404/internet-1781402613.html

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технологии, общество, россия, сергей половников, telegram (приложение), content-review, интернет, wi-fi, смартфоны