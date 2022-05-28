https://ria.ru/20220528/ekonomika-1791412223.html

Минпромторг пояснил, каких компаний коснется параллельный импорт

Минпромторг пояснил, каких компаний коснется параллельный импорт - РИА Новости, 28.05.2022

Минпромторг пояснил, каких компаний коснется параллельный импорт

Продукция зарубежных компаний, работающих в России и не собирающихся уходить и закрывать производство, не попадет в список товаров параллельного импорта, заявил РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T14:20

2022-05-28T14:20

2022-05-28T14:25

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экономика

россия

монголия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Продукция зарубежных компаний, работающих в России и не собирающихся уходить и закрывать производство, не попадет в список товаров параллельного импорта, заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в ходе форума "Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности".Международный форум "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" проходит в Бурятии 27-28 июня."Мы внимательно подошли по брендам. Иностранные компании, которые локализованы в России, гарантировали поставки и никуда не уходят, не стали подводить под параллельный импорт. Бренды, которые не производят и больше не завозят, мы включили в параллельный импорт", - цитирует Чекушова пресс-служба.В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список, - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

https://ria.ru/20220528/mongoliya-1791377081.html

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