https://ria.ru/20220528/ekonomika-1791412223.html
Минпромторг пояснил, каких компаний коснется параллельный импорт
Минпромторг пояснил, каких компаний коснется параллельный импорт - РИА Новости, 28.05.2022
Минпромторг пояснил, каких компаний коснется параллельный импорт
Продукция зарубежных компаний, работающих в России и не собирающихся уходить и закрывать производство, не попадет в список товаров параллельного импорта, заявил РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T14:20
2022-05-28T14:20
2022-05-28T14:25
в мире
экономика
россия
монголия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Продукция зарубежных компаний, работающих в России и не собирающихся уходить и закрывать производство, не попадет в список товаров параллельного импорта, заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в ходе форума "Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности".Международный форум "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" проходит в Бурятии 27-28 июня."Мы внимательно подошли по брендам. Иностранные компании, которые локализованы в России, гарантировали поставки и никуда не уходят, не стали подводить под параллельный импорт. Бренды, которые не производят и больше не завозят, мы включили в параллельный импорт", - цитирует Чекушова пресс-служба.В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список, - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
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в мире, экономика, россия, монголия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
14:20 28.05.2022 (обновлено: 14:25 28.05.2022)
Минпромторг пояснил, каких компаний коснется параллельный импорт
Минпромторг: оставшиеся в России иностранные компании не попадут под параллельный импорт