https://ria.ru/20220528/donbass-1791376909.html

В ДНР назвали число уничтоженных украинских боевиков за сутки

В ДНР назвали число уничтоженных украинских боевиков за сутки - РИА Новости, 28.05.2022

В ДНР назвали число уничтоженных украинских боевиков за сутки

За прошедшие сутки силы ДНР уничтожили 49 украинских националистов, три танка, два БМП и 15 огневых точек противника, войсками ДНР захвачены два БМП, три БТР и... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T10:41

2022-05-28T10:41

2022-05-28T10:53

специальная военная операция на украине

в мире

днр

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки силы ДНР уничтожили 49 украинских националистов, три танка, два БМП и 15 огневых точек противника, войсками ДНР захвачены два БМП, три БТР и один танк, говорится в сообщении Народной милиции республики."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили сорок девять украинских националистов, три танка, два БМП и пятнадцать огневых точек противника. Наши защитники захватили два БМП, три БТР и один танк", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что за минувшие сутки украинские войска выпустили 385 снарядов и мин по территории республики, в том числе с использованием БМ-21 "Град". Под обстрелы попали районы 13 населенных пунктов ДНР.Также 16 военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады и десять военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск добровольно сложили оружие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/ombudsmen-1790768925.html

донецкая народная республика

россия

украина

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в мире, днр, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина