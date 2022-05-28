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В ДНР назвали число уничтоженных украинских боевиков за сутки - РИА Новости, 28.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/donbass-1791376909.html
В ДНР назвали число уничтоженных украинских боевиков за сутки
В ДНР назвали число уничтоженных украинских боевиков за сутки - РИА Новости, 28.05.2022
В ДНР назвали число уничтоженных украинских боевиков за сутки
За прошедшие сутки силы ДНР уничтожили 49 украинских националистов, три танка, два БМП и 15 огневых точек противника, войсками ДНР захвачены два БМП, три БТР и... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T10:41
2022-05-28T10:53
специальная военная операция на украине
в мире
днр
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки силы ДНР уничтожили 49 украинских националистов, три танка, два БМП и 15 огневых точек противника, войсками ДНР захвачены два БМП, три БТР и один танк, говорится в сообщении Народной милиции республики."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили сорок девять украинских националистов, три танка, два БМП и пятнадцать огневых точек противника. Наши защитники захватили два БМП, три БТР и один танк", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что за минувшие сутки украинские войска выпустили 385 снарядов и мин по территории республики, в том числе с использованием БМ-21 "Град". Под обстрелы попали районы 13 населенных пунктов ДНР.Также 16 военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады и десять военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск добровольно сложили оружие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, днр, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина
10:41 28.05.2022 (обновлено: 10:53 28.05.2022)
 
В ДНР назвали число уничтоженных украинских боевиков за сутки

Народная милиция ДНР: за прошедшие сутки было уничтожено 49 украинских националистов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие народной милиции ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки силы ДНР уничтожили 49 украинских националистов, три танка, два БМП и 15 огневых точек противника, войсками ДНР захвачены два БМП, три БТР и один танк, говорится в сообщении Народной милиции республики.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили сорок девять украинских националистов, три танка, два БМП и пятнадцать огневых точек противника. Наши защитники захватили два БМП, три БТР и один танк", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что за минувшие сутки украинские войска выпустили 385 снарядов и мин по территории республики, в том числе с использованием БМ-21 "Град". Под обстрелы попали районы 13 населенных пунктов ДНР.
Также 16 военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады и десять военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск добровольно сложили оружие.
Женщина на площади Свободы в Херсоне, где открылась фотовыставка о преступлениях ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 09:13Специальная военная операция на Украине
Омбудсмен ДНР собирает доказательства преступлений ВСУ для трибунала
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:10Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.05.2022
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