https://ria.ru/20220528/dnr-1791445597.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 28.05.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 17.42 выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T18:12
2022-05-28T18:12
2022-05-28T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.42 выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в субботу сообщалось, что украинские войска в 09.45 выпустили три ракеты из БМ-21 "Град" по Ясиноватой и в 13.50 выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, ясиноватая, украина, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Представительство ДНР: украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости.
Украинские войска в 17.42 выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в ДНР, заявили
в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.42 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.
Ранее в субботу сообщалось, что украинские войска в 09.45 выпустили три ракеты из БМ-21 "Град" по Ясиноватой и в 13.50 выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.