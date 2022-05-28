https://ria.ru/20220528/dnr-1791445146.html

Украинские войска за полчаса обстреляли четыре населенных пункта ДНР

Украинские войска за полчаса обстреляли четыре населенных пункта ДНР - РИА Новости, 28.05.2022

Украинские войска за полчаса обстреляли четыре населенных пункта ДНР

Украинские войска за полчаса обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, выпущено пять мин, три ракеты из БМ-21 "Град" и семь снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T18:06

2022-05-28T18:06

2022-05-28T18:07

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783571185_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0f1fc07c98e25c975792a0feeda3262.jpg

ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, выпущено пять мин, три ракеты из БМ-21 "Град" и семь снарядов калибром 122 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что под обстрелы попали населенные пункты Минеральное, Васильевка, Верхнеторецкое и Донецк.По Минеральному украинские войска выпустили три мины калибром 120 миллиметров, по Васильевке выпущено две мины того же калибра, по Верхнеторецкому выпущено три ракеты из БМ-21 "Град", а по Донецку - семь снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/spetsoperatsiya-1791380585.html

донецк (днр)

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, украина