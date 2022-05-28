18:06 28.05.2022 (обновлено: 18:07 28.05.2022)
Украинские войска за полчаса обстреляли четыре населенных пункта ДНР
Представительство ДНР: украинские военные за полчаса обстреляли четыре населенных пункта
Дом, обстрелянный ВСУ из РСЗО "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, выпущено пять мин, три ракеты из БМ-21 "Град" и семь снарядов калибром 122 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что под обстрелы попали населенные пункты Минеральное, Васильевка, Верхнеторецкое и Донецк.
По Минеральному украинские войска выпустили три мины калибром 120 миллиметров, по Васильевке выпущено две мины того же калибра, по Верхнеторецкому выпущено три ракеты из БМ-21 "Град", а по Донецку - семь снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.