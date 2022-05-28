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Захарова сравнила требования США блокировки российских СМИ с диктатурой - РИА Новости, 28.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/blokirovka-1791405160.html
Захарова сравнила требования США блокировки российских СМИ с диктатурой
Захарова сравнила требования США блокировки российских СМИ с диктатурой - РИА Новости, 28.05.2022
Захарова сравнила требования США блокировки российских СМИ с диктатурой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала требование американских послов за границей о блокировке работы российских СМИ проявлением "диктатуры... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T13:32
2022-05-28T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
сша
россия
украина
москва
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала требование американских послов за границей о блокировке работы российских СМИ проявлением "диктатуры либерализма"."У американских послов за границей новая забава - в истеричной манере требуют от стран заблокировать работу российских СМИ. Вот она во всей красе диктатура либерализма", - написала она в Telegram-канале.На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сша, россия, украина, москва, google, youtube, сергей лавров, валерий фадеев, тереза рибейру
13:32 28.05.2022
 
Захарова сравнила требования США блокировки российских СМИ с диктатурой

Захарова назвала требование США блокировки российских СМИ диктатурой либерализма

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала требование американских послов за границей о блокировке работы российских СМИ проявлением "диктатуры либерализма".
"У американских послов за границей новая забава - в истеричной манере требуют от стран заблокировать работу российских СМИ. Вот она во всей красе диктатура либерализма", - написала она в Telegram-канале.
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На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСШАРоссияУкраинаМоскваGoogleYouTubeСергей ЛавровВалерий ФадеевТереза Рибейру
 
 
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