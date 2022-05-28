https://ria.ru/20220528/azerbaydzhan-1791368798.html

Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана - РИА Новости, 28.05.2022

Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем независимости республики отметил высокий уровень... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T09:34

2022-05-28T09:34

2022-05-28T09:34

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владимир путин

ильхам алиев

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем независимости республики отметил высокий уровень российско-азербайджанских отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."С удовлетворением отмечаем высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Подписанная в феврале Декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов", - говорится в тексте телеграммы.Путин также отметил успехи, достигнутые Азербайджаном в социально-экономическом развитии, подчеркнул, что республика пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.В завершение президент РФ пожелал Алиеву крепкого здоровья, а всем гражданам Азербайджана - счастья и процветания.

https://ria.ru/20220514/sotrudnichestvo-1788561143.html

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азербайджан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев