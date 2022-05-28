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Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана - РИА Новости, 28.05.2022
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Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана - РИА Новости, 28.05.2022
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем независимости республики отметил высокий уровень... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T09:34
2022-05-28T09:34
в мире
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем независимости республики отметил высокий уровень российско-азербайджанских отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."С удовлетворением отмечаем высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Подписанная в феврале Декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов", - говорится в тексте телеграммы.Путин также отметил успехи, достигнутые Азербайджаном в социально-экономическом развитии, подчеркнул, что республика пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.В завершение президент РФ пожелал Алиеву крепкого здоровья, а всем гражданам Азербайджана - счастья и процветания.
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в мире, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев
09:34 28.05.2022
 
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Путин в поздравлении Алиеву отметил высокий уровень российско-азербайджанских отношений

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем независимости республики отметил высокий уровень российско-азербайджанских отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"С удовлетворением отмечаем высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Подписанная в феврале Декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов", - говорится в тексте телеграммы.
Путин также отметил успехи, достигнутые Азербайджаном в социально-экономическом развитии, подчеркнул, что республика пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.
В завершение президент РФ пожелал Алиеву крепкого здоровья, а всем гражданам Азербайджана - счастья и процветания.
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В миреРоссияАзербайджанВладимир ПутинИльхам Алиев
 
 
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