https://ria.ru/20220527/zmeinyy-1791285039.html
В Севастополе простились с военным, погибшим при защите Змеиного от ВСУ
В Севастополе простились с военным, погибшим при защите Змеиного от ВСУ - РИА Новости, 27.05.2022
В Севастополе простились с военным, погибшим при защите Змеиного от ВСУ
В Севастополе простились с военнослужащим Алексеем Барановым, погибшим на Украине от ранений, полученных при защите острова Змеиный, сообщил губернатор города... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:52
2022-05-27T18:52
2022-05-27T19:03
владимир зеленский
борис джонсон
сергей шойгу
севастополь
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пролетарский район
севастопольский государственный университет
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. В Севастополе простились с военнослужащим Алексеем Барановым, погибшим на Украине от ранений, полученных при защите острова Змеиный, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня Севастополь простился с Алексеем Владимировичем Барановым. Сержантом войсковой части 43071. Алексей Владимирович получил ранение, защищая остров Змеиный от нападения укронацистов в преддверии 9 мая. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти нашего воина не удалось, от полученных ранений он скончался. Будем помнить нашего героя", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, Баранов родился в станице Будённовская в Пролетарском районе Ростовской области. В 2008 году окончил Севастопольский государственный университет.Вооруженные силы РФ с 7 мая отбили несколько попыток захватить остров Змеиный. Источник в одной из российских силовых структур сообщил журналистам, что атака на Змеиный была задумана британскими советниками, а приказ отдал лично Владимир Зеленский, потребовав результат к 9 мая, при этом Генштаб был против, а итогом должно было стать совместное заявление с премьером Британии Борисом Джонсоном. Как отмечал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, попытка по захвату острова Змеиный украинскими властями обернулась полным провалом: российские военные ликвидировали более 50 военнослужащих элитных подразделений ВСУ, за трое суток уничтожены четыре самолета, 10 вертолетов, 30 беспилотников и три катера.
https://ria.ru/20220520/zmeinyy-1789683473.html
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владимир зеленский, борис джонсон, сергей шойгу, севастополь, россия, пролетарский район, севастопольский государственный университет, вооруженные силы украины
18:52 27.05.2022 (обновлено: 19:03 27.05.2022)
В Севастополе простились с военным, погибшим при защите Змеиного от ВСУ
В Севастополе простились с сержантом Барановым, погибшим при защите Змеиного от нацистов