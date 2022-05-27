https://ria.ru/20220527/zmeinyy-1791285039.html

В Севастополе простились с военным, погибшим при защите Змеиного от ВСУ

В Севастополе простились с военным, погибшим при защите Змеиного от ВСУ - РИА Новости, 27.05.2022

В Севастополе простились с военным, погибшим при защите Змеиного от ВСУ

В Севастополе простились с военнослужащим Алексеем Барановым, погибшим на Украине от ранений, полученных при защите острова Змеиный, сообщил губернатор города... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:52

2022-05-27T18:52

2022-05-27T19:03

владимир зеленский

борис джонсон

сергей шойгу

севастополь

россия

пролетарский район

севастопольский государственный университет

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. В Севастополе простились с военнослужащим Алексеем Барановым, погибшим на Украине от ранений, полученных при защите острова Змеиный, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня Севастополь простился с Алексеем Владимировичем Барановым. Сержантом войсковой части 43071. Алексей Владимирович получил ранение, защищая остров Змеиный от нападения укронацистов в преддверии 9 мая. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти нашего воина не удалось, от полученных ранений он скончался. Будем помнить нашего героя", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, Баранов родился в станице Будённовская в Пролетарском районе Ростовской области. В 2008 году окончил Севастопольский государственный университет.Вооруженные силы РФ с 7 мая отбили несколько попыток захватить остров Змеиный. Источник в одной из российских силовых структур сообщил журналистам, что атака на Змеиный была задумана британскими советниками, а приказ отдал лично Владимир Зеленский, потребовав результат к 9 мая, при этом Генштаб был против, а итогом должно было стать совместное заявление с премьером Британии Борисом Джонсоном. Как отмечал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, попытка по захвату острова Змеиный украинскими властями обернулась полным провалом: российские военные ликвидировали более 50 военнослужащих элитных подразделений ВСУ, за трое суток уничтожены четыре самолета, 10 вертолетов, 30 беспилотников и три катера.

https://ria.ru/20220520/zmeinyy-1789683473.html

севастополь

россия

пролетарский район

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владимир зеленский, борис джонсон, сергей шойгу, севастополь, россия, пролетарский район, севастопольский государственный университет, вооруженные силы украины