https://ria.ru/20220527/zhoga-1791232512.html

В Волжском назовут улицу в честь погибшего комбата "Спарты"

В Волжском назовут улицу в честь погибшего комбата "Спарты" - РИА Новости, 27.05.2022

В Волжском назовут улицу в честь погибшего комбата "Спарты"

Улицу в городе Волжский под Волгоградом переименуют в честь Героя России командира батальона "Спарта" ДНР Владимира Жоги, погибшего в Донбассе почти три месяца... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:01

2022-05-27T17:01

2022-05-27T17:17

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волжский

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ВОЛГОГРАД, 27 мая – РИА Новости. Улицу в городе Волжский под Волгоградом переименуют в честь Героя России командира батальона "Спарта" ДНР Владимира Жоги, погибшего в Донбассе почти три месяца назад, сообщает в пятницу пресс-служба мэрии."Подвиг Героя России, командира отдельного разведывательного батальона "Спарта" Донецкой Народной Республики увековечили в Волжском. По принятому администрацией города постановлению, его имя будет носить одна из улиц городского округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что в честь Жоги переименуют улицу Валдайская. По данным мэрии, имя преемника "Моторолы" на посту комбата уже носят улицы в Волновахе, Ростове-на-Дону.Владимир Жога (позывной "Воха") - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник Вооруженных сил ДНР, погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день глава Донецкой народной республики Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил Жоге звание Героя России (посмертно). Таким образом, погибший комбат "Спарты" стал первым представителем донецкого ополчения, удостоенным звания Героя России.

https://ria.ru/20220507/zhoga-1787355241.html

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волжский

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, донецкая народная республика, волжский, волгоградская область, ситуация в днр и лнр