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Эксперт рассказала, как снижение цены на овощи и фрукты предотвратит смерти - РИА Новости, 27.05.2022
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Эксперт рассказала, как снижение цены на овощи и фрукты предотвратит смерти
Эксперт рассказала, как снижение цены на овощи и фрукты предотвратит смерти - РИА Новости, 27.05.2022
Эксперт рассказала, как снижение цены на овощи и фрукты предотвратит смерти
Снижение цен на овощи и фрукты на 10% позволит предотвратить более 100 тысяч случаев смерти и болезни, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:52
2022-05-27T16:52
общество
здоровье - общество
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Снижение цен на овощи и фрукты на 10% позволит предотвратить более 100 тысяч случаев смерти и болезни, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина на коллегии министерства."Согласно нашим расчетам,&nbsp; реализация только одной меры — 10% снижение цены на свежие овощи и фрукты — позволит предотвратить 38 тысяч случаев смертей и 72 тысяч случаев заболеваний, а совокупный экономический эффект при реализации данной меры составит свыше 12 миллиардов рублей", - сказала Драпкина, слова которой привели в пресс-службе.Также она отметила, что проведение кампании в СМИ по снижению потребления соли позволит в течение 15 лет предотвратить 37 тысяч случаев смертей, 123 тысячи случаев заболеваний, а экономический эффект составит около 11 миллиардов рублей.
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общество, здоровье - общество, санкции в отношении россии
16:52 27.05.2022
 
Эксперт рассказала, как снижение цены на овощи и фрукты предотвратит смерти

Эксперт: снижение цен на овощи и фрукты на 10% предотвратит более 100 тысяч случаев смерти

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкОвощи и фрукты
Овощи и фрукты - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Снижение цен на овощи и фрукты на 10% позволит предотвратить более 100 тысяч случаев смерти и болезни, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина на коллегии министерства.
"Согласно нашим расчетам,  реализация только одной меры — 10% снижение цены на свежие овощи и фрукты — позволит предотвратить 38 тысяч случаев смертей и 72 тысяч случаев заболеваний, а совокупный экономический эффект при реализации данной меры составит свыше 12 миллиардов рублей", - сказала Драпкина, слова которой привели в пресс-службе.
Также она отметила, что проведение кампании в СМИ по снижению потребления соли позволит в течение 15 лет предотвратить 37 тысяч случаев смертей, 123 тысячи случаев заболеваний, а экономический эффект составит около 11 миллиардов рублей.
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