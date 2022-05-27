https://ria.ru/20220527/zabroshki-1791059983.html
Коллайдер и столичная "Припять". Зачем навещать "заброшки" рядом с Москвой
Коллайдер и столичная "Припять". Зачем навещать "заброшки" рядом с Москвой - РИА Новости, 27.05.2022
Коллайдер и столичная "Припять". Зачем навещать "заброшки" рядом с Москвой
Когда-то здание недостроенной Ховринской больницы (где, по легенде, был затоплен подвал с сатанистами), посещали сотни людей. Сейчас оно уже снесено. Какие небанальные места “альтернативного туризма” еще остались вблизи Москвы, и как отыскать заброшенные храмы, усадьбы, и даже советский коллайдер?
2022-05-27T12:00
2022-05-27T12:00
2022-05-27T12:00
какая-то мистика
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791059365_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_4040862310eed43bf53b6d9effd9e0c5.jpg
Коллайдер и столичная "Припять". Зачем навещать "заброшки" рядом с Москвой
Когда-то здание недостроенной Ховринской больницы (где, по легенде, был затоплен подвал с сатанистами), посещали сотни людей. Сейчас оно уже снесено. Какие небанальные места “альтернативного туризма” еще остались вблизи Москвы, и как отыскать заброшенные храмы, усадьбы, и даже советский коллайдер?
audio/mpeg
Коллайдер и столичная "Припять". Зачем навещать "заброшки" рядом с Москвой
Когда-то здание недостроенной Ховринской больницы (где, по легенде, был затоплен подвал с сатанистами), посещали сотни людей. Сейчас оно уже снесено. Какие небанальные места “альтернативного туризма” еще остались вблизи Москвы, и как отыскать заброшенные храмы, усадьбы, и даже советский коллайдер?
audio/mpeg
Чем привлекательны заброшенные храмы и усадьбы, и как их найти - подробно рассказывает фотограф и блогер Елена Лисейкина. Этот эпизод нам помогло подготовить медиасообщество “Travel-Russia”.А руководитель сообщества “Группы Свободных Сталкеров”, Товарищ Хэлл объясняет, почему до заброшенного советского коллайдера и в старые военные городки лучше ехать с гидом-сталкером, что там можно увидеть и кого встретить.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Звукорежиссер Андрей ТемновГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем БуфтякСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791059365_251:0:1036:589_1920x0_80_0_0_1e43797ab16e3770e0b9fa07f43f651f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, аудио
Коллайдер и столичная "Припять". Зачем навещать "заброшки" рядом с Москвой
Когда-то здание недостроенной Ховринской больницы (где, по легенде, был затоплен подвал с сатанистами), посещали сотни людей. Сейчас оно уже снесено. Какие небанальные места “альтернативного туризма” еще остались вблизи Москвы, и как отыскать заброшенные храмы, усадьбы, и даже советский коллайдер?