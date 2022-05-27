https://ria.ru/20220527/zabroshki-1791059983.html

Коллайдер и столичная "Припять". Зачем навещать "заброшки" рядом с Москвой

Коллайдер и столичная "Припять". Зачем навещать "заброшки" рядом с Москвой - РИА Новости, 27.05.2022

Коллайдер и столичная "Припять". Зачем навещать "заброшки" рядом с Москвой

Когда-то здание недостроенной Ховринской больницы (где, по легенде, был затоплен подвал с сатанистами), посещали сотни людей. Сейчас оно уже снесено. Какие небанальные места “альтернативного туризма” еще остались вблизи Москвы, и как отыскать заброшенные храмы, усадьбы, и даже советский коллайдер?

2022-05-27T12:00

2022-05-27T12:00

2022-05-27T12:00

какая-то мистика

подкаст

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Коллайдер и столичная "Припять". Зачем навещать "заброшки" рядом с Москвой Когда-то здание недостроенной Ховринской больницы (где, по легенде, был затоплен подвал с сатанистами), посещали сотни людей. Сейчас оно уже снесено. Какие небанальные места “альтернативного туризма” еще остались вблизи Москвы, и как отыскать заброшенные храмы, усадьбы, и даже советский коллайдер? audio/mpeg

Коллайдер и столичная "Припять". Зачем навещать "заброшки" рядом с Москвой Когда-то здание недостроенной Ховринской больницы (где, по легенде, был затоплен подвал с сатанистами), посещали сотни людей. Сейчас оно уже снесено. Какие небанальные места “альтернативного туризма” еще остались вблизи Москвы, и как отыскать заброшенные храмы, усадьбы, и даже советский коллайдер? audio/mpeg

Чем привлекательны заброшенные храмы и усадьбы, и как их найти - подробно рассказывает фотограф и блогер Елена Лисейкина. Этот эпизод нам помогло подготовить медиасообщество “Travel-Russia”.А руководитель сообщества “Группы Свободных Сталкеров”, Товарищ Хэлл объясняет, почему до заброшенного советского коллайдера и в старые военные городки лучше ехать с гидом-сталкером, что там можно увидеть и кого встретить.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Звукорежиссер Андрей ТемновГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем БуфтякСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене

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