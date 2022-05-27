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В Японии арестовали мужчину, облившего тушью здание парламента - РИА Новости, 27.05.2022
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В Японии арестовали мужчину, облившего тушью здание парламента
В Японии арестовали мужчину, облившего тушью здание парламента - РИА Новости, 27.05.2022
В Японии арестовали мужчину, облившего тушью здание парламента
Полиция арестовала 70-летнего японца, облившего тушью здание парламентского комплекса, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:32
2022-05-27T11:32
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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Полиция арестовала 70-летнего японца, облившего тушью здание парламентского комплекса, сообщило агентство Киодо.Инцидент произошел во второй половине дня в пятницу. Мужчина облил тушью стекло на центральном входе одного из зданий парламентского комплекса, в котором находятся офисы депутатов.Причины и мотивы происшествия выясняются.
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в мире, япония, токио
11:32 27.05.2022
 
В Японии арестовали мужчину, облившего тушью здание парламента

В Японии полиция арестовала 70-летнего мужчину, облившего тушью здание парламента

© РИА Новости / Ксения НакаПарламент Японии
Парламент Японии - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Ксения Нака
Парламент Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Полиция арестовала 70-летнего японца, облившего тушью здание парламентского комплекса, сообщило агентство Киодо.
Инцидент произошел во второй половине дня в пятницу. Мужчина облил тушью стекло на центральном входе одного из зданий парламентского комплекса, в котором находятся офисы депутатов.
Причины и мотивы происшествия выясняются.
Японский флаг - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 18:02
Большинство японцев поддержали "мирную статью" конституции, показал опрос
 
В миреЯпонияТокио
 
 
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