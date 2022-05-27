https://ria.ru/20220527/yaponiya-1791078536.html
В Японии арестовали мужчину, облившего тушью здание парламента
В Японии арестовали мужчину, облившего тушью здание парламента - РИА Новости, 27.05.2022
В Японии арестовали мужчину, облившего тушью здание парламента
Полиция арестовала 70-летнего японца, облившего тушью здание парламентского комплекса, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:32
2022-05-27T11:32
2022-05-27T11:32
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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Полиция арестовала 70-летнего японца, облившего тушью здание парламентского комплекса, сообщило агентство Киодо.Инцидент произошел во второй половине дня в пятницу. Мужчина облил тушью стекло на центральном входе одного из зданий парламентского комплекса, в котором находятся офисы депутатов.Причины и мотивы происшествия выясняются.
https://ria.ru/20220502/yaponiya-1786568555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, токио
В Японии арестовали мужчину, облившего тушью здание парламента
В Японии полиция арестовала 70-летнего мужчину, облившего тушью здание парламента