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Украина может быть вынуждена пойти на слияние с Польшей, заявил Янукович - РИА Новости, 27.05.2022
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Украина может быть вынуждена пойти на слияние с Польшей, заявил Янукович
Украина может быть вынуждена пойти на слияние с Польшей, заявил Янукович - РИА Новости, 27.05.2022
Украина может быть вынуждена пойти на слияние с Польшей, заявил Янукович
Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T21:03
2022-05-27T21:03
в мире
украина
польша
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович."Нынешнее ситуативное сближение с Польшей грозит ситуацией, когда Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с ней, поскольку возникает угроза ее экономической несостоятельности защищать свой суверенитет. Это и станет итогом реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний майдан", - написал Янукович.Текст письма разместил в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) его представитель Юрий Кирасир.По словам экс-президента Украины, Польша помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 года, когда "в Париже послы стран Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой".* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html
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в мире, украина, польша, россия
21:03 27.05.2022
 
Украина может быть вынуждена пойти на слияние с Польшей, заявил Янукович

Бывший президент Украины Янукович: Украина может быть вынуждена пойти на слияние с Польшей

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Виктор Янукович. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович.
"Нынешнее ситуативное сближение с Польшей грозит ситуацией, когда Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с ней, поскольку возникает угроза ее экономической несостоятельности защищать свой суверенитет. Это и станет итогом реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний майдан", - написал Янукович.
Флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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Запад готовится предать Киев
Текст письма разместил в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) его представитель Юрий Кирасир.
По словам экс-президента Украины, Польша помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 года, когда "в Париже послы стран Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой".
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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