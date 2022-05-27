https://ria.ru/20220527/yanukovich-1791325183.html

Украина может быть вынуждена пойти на слияние с Польшей, заявил Янукович

Украина может быть вынуждена пойти на слияние с Польшей, заявил Янукович - РИА Новости, 27.05.2022

Украина может быть вынуждена пойти на слияние с Польшей, заявил Янукович

Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T21:03

2022-05-27T21:03

2022-05-27T21:03

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович."Нынешнее ситуативное сближение с Польшей грозит ситуацией, когда Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с ней, поскольку возникает угроза ее экономической несостоятельности защищать свой суверенитет. Это и станет итогом реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний майдан", - написал Янукович.Текст письма разместил в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) его представитель Юрий Кирасир.По словам экс-президента Украины, Польша помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 года, когда "в Париже послы стран Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой".* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html

https://ria.ru/20220527/yanukovich-1791317390.html

украина

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